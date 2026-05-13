Este miércoles, 13 de mayo de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.1162 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.64%. La cotización del Euro muestra una tendencia bajista: en la última semana el cambio fue de -0.75% y en el último año la variación alcanzó -8.02%. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el euro alternó movimientos con predominio de descensos (6 caídas y 4 alzas), con dos rachas bajistas consecutivas y sin jornadas sin cambios; el sesgo general fue ligeramente bajista. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.72%, es menor que la volatilidad anual de 6.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 ha sido superior al de días pasados. Esto indica un aumento en su valor, lo que sugiere una recuperación en el mercado monetario. La tendencia del Euro parece establecerse en un camino ascendente, lo que podría generar confianza entre los inversores y facilitar transacciones internacionales más favorables. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.