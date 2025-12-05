El Tren Maya se consolida como un motor del turismo en la Península de Yucatán al presentar una ambiciosa oferta de 20 paquetes turísticos diseñados para las celebraciones de fin de año. El titular de la empresa, el general Óscar David Lozano, dio a conocer la iniciativa que permitirá a viajeros nacionales e internacionales recorrer sitios arqueológicos, parques naturales, playas paradisíacas y otras atracciones clave de la región durante la temporada decembrina y el inicio de 2026 .

La revelación se realizó durante la conferencia de prensa matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El general Lozano detalló que esta vasta oferta estará operativa en un periodo extendido que abarca del 2 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026.

Cuáles serán los paquetes turísticos exclusivos del Tren Maya para esta temporada

Estos paquetes, pensados para diferentes gustos y presupuestos, varían en precio , con opciones que inician en los 14,760 pesos y alcanzan hasta los 26,826 pesos, dependiendo de la ruta y los servicios incluidos. La información completa de cada itinerario puede consultarse fácilmente en el sitio web oficial del Tren Maya y mediante su aplicación digital para teléfonos inteligentes.

El “Expreso de Año Nuevo”: un viaje inaugural de larga distancia

Dentro de la selecta lista de recorridos, el general Lozano hizo especial énfasis en el “Expreso de Año Nuevo”. Este paquete es significativo ya que marca el primer servicio comercial de Tren de Larga Distancia de la empresa.

El Expreso de Año Nuevo del Tren Maya recorrerá AIFA, TULUM, CANCÚN y MÉRIDA en 4 días y 3 noches. Gobierno de México

El viaje, con una duración de cuatro días y tres noches, promete una experiencia inolvidable a bordo del tren, transitando por los estados de Yucatán y Quintana Roo. Los pasajeros viajarán en cómodos vagones de clase turista y de primera clase, garantizando un trayecto de alto nivel.

¿Qué incluyen los paquetes turísticos del Tren Maya?

El itinerario del “Expreso de Año Nuevo” es sumamente completo. Según lo explicado por el general a cargo, el paquete incluye el vuelo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hasta el aeropuerto de Tulum. Una vez en el sureste, se proveerá el transporte al hotel Mundo Maya, asegurando una logística fluida para el viajero.

Tren Maya ofrece sus paquetes turísticos para 2026 por todo México. Tren Maya

La inmersión cultural y natural es el corazón de la oferta, el paquete contempla:

visitas a la emblemática zona arqueológica de Tulum

entrada al Parque el Jaguar

una celebración que será un brindis y cena de año nuevo

la oportunidad de observar el primer amanecer de 2026 desde las costas de Puerto Progreso, en Yucatán.

Para este recorrido especial, el “Expreso de Año Nuevo” se ofrece en dos modalidades de precio, ajustándose a las preferencias del viajero:

Paquete Básico tiene un costo de 22,998 pesos

Paquete Premium se sitúa en 28,997 pesos.

Es importante que los interesados tomen nota de que, aunque los precios base ya han sido anunciados, el general Lozano advirtió que estos pueden experimentar fluctuaciones de alrededor del 10 por ciento. Este ajuste se debe a las tarifas variables que establecen los hoteles de la región durante la temporada alta de fin de año.

Cómo comprar los paquetes turísticos del Tren Maya

Los paquetes pueden adquirirse a través de las plataformas digitales del tren y sus líneas telefónicas de asistencia.