Todo lo que debes saber sobre la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional. Fuente: Shutterstock.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció modificaciones importantes en el esquema del Servicio Militar Nacional que entrarán en vigor durante 2026.

Entre los cambios más significativos destacan ajustes en la duración del adiestramiento y la implementación de nuevas exigencias documentales para quienes aspiren a formarse profesionalmente dentro del sistema castrense.

En específico, estableció que la documentación que acredita el cumplimiento de esta obligación ciudadana se convertirá en un elemento indispensable para acceder a la educación militar en todos sus niveles.

Ningún aspirante podrá acceder a colegios y escuelas militares sin presentar este documento, que se vuelve un requisito indispensable para quienes buscan una carrera profesional en el Ejército o la Fuerza Aérea. Fuente: Gobierno de México.

La Cartilla Militar se vuelve indispensable para tu futuro en las Fuerzas Armadas

A partir del próximo año, ningún aspirante podrá ingresar a instituciones educativas militares sin presentar su Cartilla Militar.

Esta medida aplica para todos los planteles que forman parte del sistema educativo castrense, desde el Heroico Colegio Militar hasta el Colegio de Defensa Nacional. La dependencia enfatizó que este documento ahora funcionará como llave de acceso obligatoria para quienes busquen desarrollar una carrera profesional dentro del Ejército o la Fuerza Aérea Mexicana.

Reducen a 13 sesiones el tiempo de adiestramiento militar

El proceso tradicional del Servicio Militar también experimentará una transformación en su estructura operativa. Las autoridades militares implementarán un nuevo formato que permitirá completar el adiestramiento en solamente 13 sesiones, realizadas principalmente durante los fines de semana.

Esta reestructuración busca facilitar la participación de los jóvenes sin interferir significativamente con sus actividades académicas o laborales, modernizando así una obligación que permaneció prácticamente sin cambios durante décadas.

Desde el Heroico Colegio Militar hasta la Escuela Superior de Guerra, todos los planteles del sistema castrense requerirán este documento para la admisión. Fuente: FreePik.

Estas son las 19 escuelas militares donde ya no podrás estudiar sin este documento

La lista de instituciones que exigirán la Cartilla Militar incluye todos los centros de formación profesional de las Fuerzas Armadas: Escuela Militar de Medicina, Escuela Militar de Ingeniería, Escuela Militar de Aviación, Colegio del Aire, y las escuelas especializadas en transmisiones, materiales de guerra, mantenimiento, enfermería, odontología y sanidad.