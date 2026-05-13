Mientras Donald Trump aprieta el cerco sobre Cuba con sanciones que ya alcanzan a cualquier empresa del mundo que haga negocios con la isla, Claudia Sheinbaum salió a darle la contra. Este lunes anunció el envío de un nuevo barco de ayuda humanitaria, el quinto desde febrero, sumando más de 3.000 toneladas de alimentos y artículos básicos. “Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria”, prometió la mandataria, en lo que se convierte en uno de los gestos de solidaridad regional más visibles frente a la ofensiva del gobierno estadounidense contra La Habana. Desde febrero, México envió por lo menos cuatro cargamentos con leche, productos cárnicos, frijol, arroz y artículos de higiene. Claudia Sheinbaum fue clara: no incluye petróleo —que es precisamente lo que Washington bloqueó con más fuerza—, sino insumos de primera necesidad. La presidenta, que incluso donó a título personal el equivalente a unos 1.100 dólares a Cuba en marzo, insiste en que México “siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo, particularmente con Cuba”. Cuba lleva meses golpeada por una combinación devastadora: inflación fuera de control, apagones prolongados, escasez de alimentos y medicinas. El detonante principal es el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, que la semana pasada llevaron a expertos de la ONU a calificar el bloqueo petrolero de Washington como una “privación energética” con “consecuencias graves” para los derechos humanos. La Casa Blanca fue más lejos aún: extendió las sanciones para cubrir a casi cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga vínculos comerciales con la isla, especialmente en energía, defensa y finanzas. La situación ya no es solo económica. Hace dos semanas, Donald Trump declaró que tomará el “control” de Cuba “casi de inmediato” una vez que termine con el “trabajo” en Irán, en referencia a la ofensiva lanzada junto a Israel contra la República Islámica. Una declaración que suena más a amenaza de intervención que a retórica política, y que reencuadra toda la crisis cubana dentro de una agenda expansionista más amplia. En ese contexto, la ayuda humanitaria de Claudia Sheinbaum no es solo solidaridad: es también un mensaje político de que América Latina no está dispuesta a mirar para otro lado.