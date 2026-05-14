MÉRIDA.- Los gasolineros del país enfrentan un entorno muy complejo ante el incremento de los precios internacionales del petróleo, que se combina con una estrategia del Gobierno Federal para topar a MXN $24 por litro el precio de la gasolina Magna, al menos hasta septiembre de este año. Durante la inauguración de la Onexpo 2026, Convención & Expo, Enrique Félix, presidente del organismo, aseguró que el sector gasolinero enfrenta un entorno “muy complicado” ante la generación del Pacto Gasolinero para topar el precio de la gasolina de bajo octanaje. “Esos límites no pueden ser obviados, sobre todo en regiones con altos costos logísticos. Somos insistentes en que es indispensable el análisis oportuno y la aplicación de mecanismos compensatorios que hagan sostenibles y perdurables los acuerdos”, mencionó el directivo de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo). En este sentido, Enrique Félix Robelo, recordó que la organización tiene como ideales centrales la competencia, la libre empresa, la legalidad y la innovación, la calidad y el compromiso con el servicio a los consumidores. El presidente de Onexpo aseguró que México atraviesa por una etapa de transformaciones profundas que integran nuevos marcos regulatorios, presiones sobre márgenes, cambios tecnológicos, exigencias ambientales, retos de seguridad y de combate a la informalidad y un mercado muy dinámico, con consumidores cada vez más informados y demandantes. En este sentido, mencionó que el reto para el sector es construir valor compartido. Enrique Félix mencionó que el valor compartido debe beneficiar al consumidor, con precios competitivos, calidad, confianza y seguridad en lo referente a la atención a los clientes. Además, se genera valor para el gobierno, que necesita un sector ordenado, cumplido, transparente y contribuya a la estabilidad fiscal y energética del país. Finalmente, se suma el valor para los participantes de la cadena: productores, importadores, transportistas, terminales, comercializadores y estaciones de servicio, para que encuentren condiciones viables para invertir, operar, cumplir y seguir desarrollando infraestructura estratégica para México. “Por eso, cuando hablamos de la cadena de valor del sector gasolinero, es oportuno verla como un ecosistema interdependiente. Si un eslabón se debilita, toda la cadena se tensiona y lo resiente”, mencionó. En este sentido, el líder gasolinero consideró que si la regulación aumenta sin traducirse en una simplificación operativa, se afecta la capacidad de inversión. “Si persiste la competencia desleal o el mercado ilícito, se distorsiona la rentabilidad de quienes sí cumplimos y acatamos el marco legal en vigor”, comentó. Además, aseguró que los momentos de crisis representan una oportunidad para hacer correcciones que abren incluso nuevas oportunidades de evolución.