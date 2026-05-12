El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México confirmó que a partir del miércoles 13 de mayo, la masa de aire asociada al sistema frontal núm. 50 modificará sus características térmicas, provocando un gradual ascenso de las temperaturas en algunos estados del país. El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima detalló cuáles son las regiones del territorio azteca que registrarán temperaturas máximas durante el transcurso de las próximas horas, así como fuertes lluvias y posible caída de granizo. Para el miércoles 13 de mayo, el SMN vaticina que el sistema frontal núm. 50 adquirirá características de estacionario en el oriente del golfo de México, dejando de afectar al territorio nacional. En este contexto, la masa de aire frío asociada empezará a modificar sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas. Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha región, incluida la península de Yucatán. A su vez, divergencia en altura, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre entidades del occidente, centro y sur de México.