Kapital Grupo Financiero reportó que sus activos totales ascendieron a MXN$ 71,945 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 367% al cierre de marzo de 2026. El grupo financiero presume su “posición como una de las instituciones financieras de mayor crecimiento en México durante el primer trimestre de 2026, al reportar incrementos anuales de triple dígito en activos, cartera de crédito y captación, acompañado de sólidos indicadores de rentabilidad y fortaleza regulatoria”, dijo la empresa en un comunicado. La cartera de crédito de esta institución financiera digital alcanzó MXN $26,570 millones de pesos, un crecimiento de 247% año contra año. Mientras que la captación llegó a MXN $58,422 millones de pesos; un aumento de 340% anual. Asimismo, el capital contable se ubicó en MXN $5,728 millones de pesos, con un incremento anual de 277%. Con estos resultados, Kapital asegura que es la institución de mayor crecimiento en la banca múltiple mexicana en los últimos 24 meses. “Nuestro crecimiento no solo es acelerado, también es rentable y sostenible”, señaló René Saúl, cofundador y CEO de Kapital, en el documento citado. Kapital también reportó una utilidad neta acumulada de MXN $1,229 millones de pesos en los últimos 12 meses y un Retorno sobre Capital (ROE) de 33.7%, por su sólido desempeño de su negocio de resultado por intermediación. Además, la institución financiera afirmó mantener un índice de morosidad de 2.8%, considerado en niveles saludables, en los últimos 24 meses.