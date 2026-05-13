Mientras la polémica por las modificaciones en el Calendario Escolar generó una grieta mediática entre Mario Delgado, secretario de la SEP y Claudia Sheinbaum, apareció una duda en el común denominador de la gente ¿cuál será el futuro de las becas Benito Juárez en medio de todo el escándalo? Bueno, recordemos que la polémica comenzó después de que algunas escuelas adelantaran evaluaciones y notificaran entregas de calificaciones semanas antes de lo habitual. La situación alimentó versiones sobre posibles recortes al ciclo escolar y afectaciones directas a estudiantes de educación básica y media superior. Madres y padres consultados por EFE manifestaron preocupación por el rezago educativo y la falta de claridad institucional. Varias familias consideraron que la información difundida por autoridades educativas generó incertidumbre sobre el cierre del ciclo y la continuidad de actividades escolares. Aunque la discusión se concentró en el Calendario Escolar y el Mundial de 2026, también comenzaron a circular dudas sobre la permanencia de programas sociales educativos. Entre estudiantes y tutores creció la pregunta sobre si las becas federales podrían sufrir ajustes o cancelaciones. Hasta ahora, el Gobierno de México no ha anunciado la cancelación ni suspensión de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez ni de otros programas educativos federales. Los lineamientos publicados para 2026 siguen vigentes y los pagos mantienen su esquema regular. La beca Benito Juárez para preparatoria continuará entregando 1,900 pesos bimestrales a estudiantes inscritos en bachilleratos públicos durante los cinco bimestres del ciclo escolar, con un límite máximo de 40 meses por beneficiario. También permanece activa la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, impulsada por el Gobierno federal para estudiantes de primaria y secundaria públicas. Los depósitos continúan realizándose mediante la tarjeta del Banco del Bienestar conforme al calendario previamente acordado. En el caso de Jóvenes Escribiendo el Futuro, las autoridades educativas tampoco reportaron modificaciones. El programa mantiene apoyos bimestrales de 5 mil 800 pesos para estudiantes universitarios inscritos en instituciones públicas prioritarias o susceptibles de atención. La Beca Rita Cetina beneficia a estudiantes de primaria y secundaria públicas. En secundaria entrega 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales por cada alumno extra en ese nivel educativo. La Beca Benito Juárez está dirigida a estudiantes de preparatoria y profesional técnico bachiller en escuelas públicas. El programa entrega 1,900 pesos bimestrales durante cinco bimestres de cada ciclo escolar para apoyar la permanencia educativa. Jóvenes Escribiendo el Futuro apoya a estudiantes universitarios de instituciones públicas con 5 mil 800 pesos bimestrales. El programa prioriza escuelas ubicadas en zonas vulnerables y estudiantes en condiciones de pobreza o marginación social.