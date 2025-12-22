El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que habrá un beneficio exclusivo para algunos contribuyentes en México. Lo cierto es que quienes obtienen ingresos como asalariado, trabajador independiente o persona física, pagarán menos Impuesto Sobre la Renta (ISR) a partir de 2026, lo que beneficiará a la economía personal de millones de personas.

La inflación acumulada desde noviembre de 2022 ya superó el 10%, umbral que, de acuerdo con el artículo 152 de la Ley del ISR, obliga a actualizar las tarifas del impuesto. Con la publicación del índice inflacionario de noviembre de 2025, se confirmó que la inflación acumulada desde la última actualización superó ese límite.

El SAT cobrará menos Impuesto Sobre la Renta a partir de 2026

“Esto significa que las tarifas deberán ajustarse a partir del 1 de enero de 2026” , explicó Luis Carlos Figueroa, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), durante una conferencia de prensa.

¿Cómo impacta la inflación en los cobros de impuestos?

Las nuevas tablas amplían los rangos de los tramos del ISR. En la práctica, esto reduce la base gravable y, por lo tanto, el monto total del impuesto a pagar. En otras palabras: con los mismos ingresos, el contribuyente desembolsará menos dinero para pagar dicho impuesto.

El SAT dará a conocer las tarifas actualizadas en el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal, a más tardar a finales de diciembre, para que entren en vigor el 1 de enero de 2026.

¿Qué ocurre con el Impuesto Sobre la Renta en México?

Desde 2022, las tarifas del ISR permanecían sin cambios, mientras los precios y los salarios aumentaban. Al no actualizarse las tablas, muchos contribuyentes terminaron pagando proporcionalmente más impuestos, un fenómeno conocido como inflación fiscal.

Con este ajuste, la ley funciona como un correctivo automático: cuando la inflación reduce el poder adquisitivo, el fisco no capitaliza esa pérdida para aumentar la recaudación , al menos en el diseño normativo.

En términos de ingresos públicos, entre enero y septiembre de 2025 la recaudación tributaria alcanzó 4.1 billones de pesos, un crecimiento real de 7% respecto a 2024. De ese total, 2.2 billones provinieron del ISR, impulsados por el empleo formal, el aumento de la masa salarial y los dividendos empresariales.

Con más de 87 millones de contribuyentes registrados -52.4 millones de ellos asalariados- cualquier modificación en las tablas del ISR tiene un impacto directo en millones de hogares.