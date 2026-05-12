México avanza hacia un modelo con mayor presencia de pagos digitales. Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum planteara la eliminación gradual del efectivo en algunos servicios, como gasolineras y casetas, el uso de tarjetas, celulares y aplicaciones bancarias comenzó a crecer con mayor velocidad. Actualmente, cerca del 30% de las transacciones con tarjeta ya se realizan mediante pagos sin contacto, una tendencia que refleja el cambio en los hábitos de consumo y la apuesta del Gobierno federal por acelerar la digitalización financiera en distintos sectores del país. El crecimiento de los pagos digitales comenzó a notarse con fuerza en supermercados, tiendas de conveniencia, restaurantes y estaciones de servicio. Cada vez más usuarios utilizan tarjetas con tecnología contactless o aplicaciones móviles para realizar compras rápidas sin necesidad de entregar efectivo. Gran parte de este avance se debe a tecnologías como NFC (Near Field Communication), que permiten realizar pagos acercando la tarjeta o el celular a una terminal bancaria. Este sistema incorpora mecanismos de cifrado y validación en tiempo real para reforzar la seguridad de las operaciones. Durante la 89na Convención Bancaria, realizada del 18 al 20 de marzo en Cancún, Quintana Roo, autoridades financieras y representantes del sector bancario coincidieron en impulsar herramientas digitales como CoDi, DiMo, billeteras electrónicas y aplicaciones bancarias. El objetivo planteado durante el encuentro fue agilizar las operaciones financieras y ampliar el acceso a servicios digitales en todo el país. Además, soluciones como “Tap to Pay” comenzaron a expandirse entre pequeños comercios, ya que permiten cobrar pagos electrónicos sin necesidad de contar con terminales tradicionales, reduciendo costos y agilizando las transacciones. Frente a este escenario, el Gobierno federal analiza implementar gradualmente pagos exclusivamente digitales en gasolineras y casetas en 2026. La medida busca modernizar operaciones, mejorar la trazabilidad del dinero y reducir riesgos asociados al manejo de efectivo. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el objetivo es volver obligatorio el pago digital en algunos servicios estratégicos, aunque sin eliminar completamente el efectivo en México. Como parte del plan, autoridades y bancos acordaron reducir temporalmente las comisiones por pagos electrónicos en gasolineras desde mayo y, en principio, hasta octubre de 2026. La intención es disminuir costos para los establecimientos e incentivar el uso de tarjetas y vales electrónicos entre consumidores y empresas. Aunque los pagos electrónicos crecen en México, el efectivo sigue siendo el método más utilizado en gran parte del país. Especialistas advierten que la transición digital todavía enfrenta retos relacionados con inclusión financiera, conectividad y acceso a servicios bancarios. En muchas regiones, millones de personas aún dependen del efectivo por falta de infraestructura tecnológica o desconfianza hacia el sistema financiero, por lo que expertos consideran que el cambio deberá avanzar gradualmente. También persisten preocupaciones sobre ciberseguridad y protección de datos personales. Aun así, bancos y autoridades prevén que los pagos digitales seguirán creciendo impulsados por el uso de celulares, apps financieras y nuevas plataformas tecnológicas.