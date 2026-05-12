Mientras el calor avanza por distintas entidades federativas de México, otras zonas del país han comenzado a detectar un refrescamiento de las temperaturas producto del avance del frente n° 50 y su masa de aire frío asociada. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que en algunos estados los termómetros podrían romper el piso de los 0°C, mientras que otros podrían verse afectados por el avance de una onda de calor extrema. Durante el martes 12 de mayo, el frente frío núm. 50 se extenderá sobre el norte y occidente del golfo de México hasta el oriente del país y su masa de aire asociada generará un refrescamiento de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana. Este fenómeno se mantendrá hasta la mañana del miércoles 13, jornada en la cual los termómetros podrían llegar a registrar valores por debajo de los 0°C. En contraste, continuará la onda de calor en varias entidades federativas del país, entre las que se incluyen: Baja California Sur (oeste y sur), Sonora (sur), Sinaloa (norte, centro y sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit (norte y sur) y Jalisco (oeste, sur y suroeste).