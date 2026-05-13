La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México confirmó que el Metrobús implementará un servicio especial de apoyo para personas asistentes al Estadio Banorte en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El servicio operará inicialmente como prueba el miércoles 13 de mayo y estará disponible únicamente para usuarios que se dirijan al recinto deportivo. La estrategia busca facilitar el acceso al estadio mediante rutas especiales conectadas con las líneas 1 y 5 del Metrobús. El operativo permitirá traslados directos desde las estaciones Perisur y Cañaverales hacia las inmediaciones del estadio. Las autoridades informaron que el servicio tendrá una tarifa normal de seis pesos y funcionará con transbordo gratuito. En el comunicado oficial, Metrobús explicó que el objetivo es “que las personas asistentes puedan acceder desde la estación Perisur de Línea 1 y Cañaverales de Línea 5” mediante un traslado más rápido y ordenado hacia el recinto deportivo. Las autoridades detallaron que las unidades partirán desde Anillo Periférico y circularán por Avenida Renato Leduc. Además, señalaron que “las paradas provisionales estarán señalizadas” y contarán con personal para orientar a las personas usuarias durante el servicio especial. El organismo también destacó que esta implementación “impulsa la conectividad entre la red de Metrobús” y ayuda a reducir tiempos de traslado. Según el comunicado, el operativo fortalecerá la integración con otros medios de transporte como el Tren Ligero.