La constancia de CURP renovada es obligatoria para realizar trámites en escuelas, hospitales, bancos y dependencias gubernamentales en todo México. La nueva versión, certificada por el Registro Nacional de Población (RENAPO), incorpora una firma electrónica de la Secretaría de Gobernación. El cambio busca modernizar el sistema de identidad nacional y reducir los casos de fraude, suplantación y errores administrativos. El proceso para obtener la constancia actualizada es completamente gratuito y está disponible tanto en línea como en módulos presenciales. La CURP 2026 mantiene los 18 caracteres alfanuméricos de siempre, pero suma una capa de seguridad que la versión anterior no tenía. La constancia certificada incluye la firma digital de la Secretaría de Gobernación y una fecha de emisión vigente, lo que le otorga validez plena como identificación oficial en cualquier trámite público o privado del país. Por su parte, la implementación de la CURP biométrica es gradual: los módulos piloto comenzaron a funcionar en 2025, el trámite se abrió al público general en enero de 2026 y desde febrero es obligatoria para todos los ciudadanos y residentes en México.