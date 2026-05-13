En México solo 1 de cada 10 personas cuenta con un seguro de gastos médicos, advirtió Héctor Santana Suárez, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien llamó a ampliar la cobertura y colocar a las personas en el centro del sistema de salud. Durante el panel “El futuro del seguro de salud: cómo ampliar protección, contener costos y complementar el sistema de salud”, realizado en la 35 Convención de Aseguradores de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el funcionario señaló que existe un amplio potencial de crecimiento para el sector asegurador. “Hoy en México uno de cada diez personas tiene un seguro de gastos médicos, es muy poco, deberían ser más, o sea que hay un gran potencial que estamos desaprovechando”, afirmó. Santana Suárez explicó que el seguro privado puede convertirse en un complemento importante del sistema público, especialmente ante el envejecimiento poblacional, el aumento de enfermedades crónicas y la presión sobre los servicios públicos de salud. Asimismo, reconoció que el sistema público todavía enfrenta retos importantes en accesibilidad, oportunidad y prevención. “Necesitamos invertir más como sociedad en prevenir las enfermedades, en cuidar la salud”, comentó. Sofía Belmar Berumen, vicepresidenta de AMIS y moderadora del panel, indicó que México enfrenta además altos niveles de gasto de bolsillo en salud, los cuales superan el 41% del gasto total, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). También señaló que la inflación médica continúa presionando tanto a aseguradoras como a usuarios. “Ya el debate no es solo por quién paga la atención médica, el verdadero debate es cómo diseñamos un ecosistema de salud que sea más eficaz, más transparente y financieramente sostenible”, expresó. La directiva añadió que uno de los principales problemas del mercado mexicano es la falta de transparencia en costos y tratamientos médicos. Eduardo Izurieta, presidente y CEO de Saludsa-Vitality, aseguró que los programas de prevención y cambio de hábitos ya muestran resultados concretos en la reducción de costos médicos. Detalló que, tras implementar un modelo preventivo en Ecuador, la compañía logró una siniestralidad 10 puntos porcentuales menor respecto al promedio de la industria. “¿Cómo hacemos sostenible nuestro modelo, si no trabajamos en que la gente esté más sana?”, cuestionó. Añadió que alrededor del 45% de sus clientes modificó hábitos de ejercicio y alimentación mediante programas de incentivos. Por su parte, Lisa Balboa, directora de Salud de la División de Seguros de WTW, comentó que la inflación médica en México ronda el 13% y que tecnologías como inteligencia artificial, wearables y análisis predictivo serán fundamentales para mejorar la sostenibilidad del sistema. Explicó que, en muchos mercados, apenas el 3% de los asegurados concentra más del 30% de los costos médicos, por lo que la detección temprana de enfermedades será clave para contener gastos. En el panel también se abordó el modelo chileno de coordinación entre sistemas públicos y privados. Gonzalo Arriagada Lillo, presidente de la Asociación de Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) de Chile, explicó que ese país opera con protocolos médicos definidos para 90 diagnósticos bajo el esquema de Garantías Explícitas en Salud (GES). Además, señaló que las aseguradoras chilenas avanzan hacia modelos de cobro “paquetizado”, donde se fija un precio integral por cirugía o tratamiento para dar mayor transparencia a los pacientes. “Nos parece que el 80% del gasto médico puede ser paquetizado”, indicó.