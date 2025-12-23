El SAT cerrará sus sucursales en México y varios de los trámites fiscales se suspenderán hasta nuevo aviso

En el marco de las fiestas decembrinas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) alertó a los contribuyentes por cierre de sucursales en México. Esto se debe a los feriados oficiales que aparecen en el calendario 2026, los cuales impactarán en la gestión de trámites fiscales.

En detalle, el organismo fiscal suspenderá la atención al cliente por dos días, lo que afectará a miles de ciudadanos mexicanos. Por este motivo, habrá varias gestiones que se aplazarán hasta nuevo aviso.

El SAT cerrará las sucursales en México por los feriados de las fiestas decembrinas

Conoce los detalles de esta medida y evita problema con el organismo fiscal. Ten en cuenta que el cierre será total en esta época particular.

¿Qué días cierra el SAT en México?

De acuerdo con la información oficial, el SAT únicamente suspenderá por completo sus operaciones en las siguientes fechas:

25 de diciembre de 2025

1 de enero de 2026

Fuera de estos días, las oficinas operarán con normalidad, incluyendo la semana de Navidad y los días intermedios entre ambas festividades . Las citas previamente agendadas se mantendrán y también será posible programar nuevas sin inconvenientes.

¿Qué trámites fiscales están disponibles todo el año?

El SAT recordó que el sitio web oficial se mantiene activo los 365 días del año, lo que permite a los contribuyentes cumplir con más de diez trámites en línea las 24 horas, los siete días de la semana.

Entre los servicios digitales más utilizados se encuentran:

Generación o renovación de la Contraseña

Actualización de datos fiscales

Renovación de la e.firma

Descarga de constancias fiscales

Corrección de información en RFC, CURP, nombre o domicilio

Inscripción al RFC como persona física, incluso desde el extranjero

Además, la Oficina Virtual del SAT seguirá operando para ofrecer atención remota, una herramienta especialmente útil para resolver gestiones comunes de cierre de año, como:

Recuperar contraseñas

Presentar declaraciones

Descargar facturas

Recomendaciones del SAT para los contribuyentes de México

La autoridad fiscal recomendó no desatender las obligaciones fiscales en diciembre. Aunque es un mes asociado al descanso, el SAT mantiene sus operaciones y postergar trámites puede generar problemas, sobre todo cuando existen plazos que cumplir o documentos que deben estar vigentes para iniciar el año sin pendientes.