En Tamaulipas, el Máximo Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictaminado que los padres que incumplan con el pago de la cuota alimenticia sin justificación podrán enfrentar diversas sanciones, tanto penales como civiles.

Las consecuencias de este incumplimiento incluyen embargos y la retención de ingresos. Este pronunciamiento se origina del Amparo Directo en Revisión 3097/2025, que consideró el caso de un padre que fue condenado por no proporcionar la pensión debida a sus hijas.

Sanciones inmediatas por incumplir la pensión alimenticia

La Suprema Corte falló a favor de los hijos y ratificó que habrá “mano firme” para padres que no abonen la cuota alimentaria (foto: archivo).

Las autoridades destacaron que el objetivo de estas medidas no es únicamente sancionar, sino crear un mecanismo de prevención que asegure la estabilidad económica y emocional de los menores.

El Pleno del Tribunal dejó claro que la omisión deliberada del pago de alimentos constituye un abandono, afectando directamente a niñas, niños y adolescentes.

Esto no solo tendrá consecuencias penales: los padres que se resistan a cumplir con sus obligaciones podrán enfrentar embargos, retención de salarios o incluso cárcel, dependiendo de la gravedad del caso.

Cómo funcionará el proceso de evaluación de casos de la Corte Suprema

Un elemento fundamental del fallo residió en la interpretación del término “sin motivo justificado” mencionado en el Código Penal.

La Suprema Corte esclareció que no se trata de un concepto ambiguo, sino que debe someterse a un análisis contextual.

Los jueces deberán examinar cada caso tomando en cuenta factores como la capacidad económica del obligado, circunstancias de fuerza mayor o cualquier limitación real que le impida cumplir con la obligación.

La interpretación flexible busca evitar decisiones rígidas que puedan perjudicar tanto a los menores como a los padres, garantizando un equilibrio entre justicia y realidad social.

Cómo actuará la Justicia ante progenitores morosos en el pago de la cuota alimentaria

El fallo tiene repercusiones que van más allá del caso específico de Tamaulipas. Reafirma que la protección del interés superior del menor es un principio rector que permite imponer sanciones estrictas a los deudores alimentarios en todo México.

Además, deja claro que los derechos de los hijos no pueden ser ignorados ni postergados por capricho o negligencia de los padres.

Con esta determinación, la Corte Suprema envía un mensaje inequívoco a todo el país: la omisión deliberada en el cumplimiento de la pensión alimenticia no será tolerada y la justicia actuará de manera contundente para garantizar que los niños reciban el sustento y la atención que legal y moralmente les corresponde.