La Copa del Mundo llega a Norteamérica en 2026 con una edición histórica: más equipos, tres países anfitriones y, según un nuevo análisis de mercado, precios que no tienen precedente.

Seguir a tu selección en el Mundial 2026 puede costar decenas de miles de dólares, según los precios del mercado secundario. Un informe especializado comparó el costo real de acompañar a los equipos favoritos y el resultado tiene más de una sorpresa.

Un análisis del portal LiveFootballTickets basado en precios del mercado de reventa revela cuál es la Selección más cara de seguir durante todo el Mundial 2026.

Por encima de Brasil y Estados Unidos, el mayor costo total medio estimado para acompañar a los jugadores en todas las fases posibles asciende a 70,508 dólares.

Cuál es la Selección más cara del Mundial 2026

Seguir a México en el Mundial 2026 podría costar más de 70.000 dólares: es el equipo más caro del torneo. Alentar al Tri en todas las instancias del torneo es el monto más alto frente a otros seleccionados como Estados Unidos, por un costo de 65,237 dólares; y Brasil por 63,496.

Cómo se evalúa el costo de seguir a México

El informe toma en cuenta los precios de las entradas desde la fase de grupos hasta una eventual final, considerando las ciudades donde cada selección jugaría sus partidos.

Por qué México encabeza el ranking de costos

México, coanfitrión del torneo, se convertirá en la primera nación que disputará tres ediciones de la Copa Mundial de la FIFA en su territorio.

Tres factores explican la posición del Tri en lo más alto de la tabla:

México disputará el partido inaugural frente a Sudáfrica, cuyas entradas en el mercado secundario alcanzan una media de 7,509 dólares, uno de los precios más altos de la fase de grupos. Sus partidos se concentran en ciudades de alta demanda: Ciudad de México registra un precio medio de 4,542 dólares por entrada, Guadalajara llega a 3,205 y Monterrey a 2,246. La afición mexicana, masiva y apasionada, ejerce una presión adicional sobre la disponibilidad de boletos y empuja los precios en el mercado secundario.

La combinación de estos tres elementos coloca a México en una posición que, según el informe, ni Brasil ni Estados Unidos logran igualar.

Un torneo que podría volverse inaccesible para muchos

El informe advierte que asistir a todos los partidos del Tri en el mercado de reventa implica precios mínimos que superan los 1,000 dólares en varios encuentros, y más de 2,500 en el partido inaugural solo para la entrada más barata. Las fases eliminatorias elevan esa cifra varios miles de dólares más.

Selección de México Instagram/miseleccionmx

Si bien existen entradas oficiales con precios regulados por la FIFA, la dinámica del mercado secundario dibuja un panorama donde seguir de cerca a México en cancha podría quedar fuera del alcance de una gran parte de sus propios aficionados.