Microsoft celebró cuatro décadas de operación en México. El mensaje de la empresa, que llegó al país en 1986 con un solo empleado, es consolidarse como uno de los elementos principales de la infraestructura de inteligencia artificial y nube en América Latina.

Durante un panel con ejecutivos y exdirectivos, la empresa recordó cómo pasó de enfrentar problemas de importación de software, piratería y falta de acceso tecnológico, a convertirse en un actor estratégico para el ecosistema digital mexicano.

“Lo que se facturaba entre 1987 y 1989, hoy se factura en alrededor de 16 horas”, dijo Rafa Sánchez, presidente y director general de Microsoft México, al destacar la escala que alcanzó la operación local.

La apertura de su primera oficina, ubicada en Ciudad de México, fue utilizada para el equipo comercial que arrancó operaciones en el país; sin embargo, logró transformarse en un centro de talento técnico y desarrollo tecnológico. De acuerdo con información de los directivos, 45% de la plantilla local está integrada por perfiles técnicos, en línea con la apuesta global de Microsoft por servicios en la nube e inteligencia artificial.

De software en cajas, piratería y la IA

Felipe Sánchez-Romero, primer empleado de Microsoft México, recordó que los primeros años estuvieron marcados por obstáculos regulatorios y logísticos. Explicó que el software ni siquiera contaba con una categoría de importación formal, por lo que manuales y disquetes se importaban por separado para ensamblarse localmente.

La empresa también enfrentó altos niveles de piratería y un mercado que apenas comenzaba a entender el valor comercial del software y la propiedad intelectual.

“La piratería en algún momento fue relevante esa lucha para poder establecer la propiedad intelectual, conocer de política pública y poner candados tecnológicos”, recordó Sánchez.

Cuarenta años después, Microsoft busca posicionarse en el centro de la transición empresarial hacia herramientas de IA generativa, replicando la transformación que vivió anteriormente con Windows, Office y la computación en la nube.

El ejecutivo destacó que uno de los factores que permitió acelerar el crecimiento de la firma en México fue la construcción de una red de más de 7,000 socios comerciales y desarrolladores, modelo que hoy sigue siendo parte central de su negocio.

Actualmente, la empresa tecnológica tiene cinco locaciones en el país: tres oficinas en la Ciudad de México, Monterrey y la región de centro de datos en Querétaro.

Microsoft de la apuesta cultural detrás del crecimiento

Uno de los elementos que contribuyó a evolucionar la empresa de Bill Gates fueron los cambios internos durante la era de Satya Nadella, director general de Microsoft.

Chio Díaz, directora de Recursos Humanos de la empresa en México, explicó que la compañía adoptó una “mentalidad de crecimiento” enfocada en aprendizaje continuo, adaptación y tolerancia al error como motores de innovación.

Para Microsoft, el siguiente ciclo de crecimiento dependerá de cómo empresas, gobiernos y usuarios adopten herramientas de IA sin perder de vista temas como confianza, transparencia y responsabilidad digital.