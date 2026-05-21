La Ciudad de México se prepara para uno de los cambios más insólitos que traerá el Mundial 2026: algunos vecinos necesitarán un código QR solo para poder llegar a sus propias casas durante los partidos en el Estadio Banorte.

La alcaldía Coyoacán comenzó a repartir estos permisos entre habitantes de colonias cercanas como Santa Úrsula Coapa, como parte del operativo de movilidad que se aplicará en los cinco encuentros programados en el sur de la capital. El QR estará vinculado a los datos del vehículo y será necesario para atravesar los controles vehiculares instalados en la zona.

Los residentes cerca del Estadio Banorte ya tienen una nueva regla para entrar a su colonia durante el Mundial 2026

La alcaldía Coyoacán puso en marcha un censo vehicular en las colonias aledañas al Estadio Banorte —antes conocido como el Estadio Azteca— con un objetivo claro: que solo quienes viven ahí puedan circular durante los partidos del Mundial 202 6. Para lograrlo, el gobierno local está entregando un tarjetón con código QR intransferible que funcionará como pase de acceso exclusivo para residentes.

El sistema, explicado por el alcalde Giovani Gutiérrez en declaraciones retomadas por El Universal, vincula el código QR con datos específicos del vehículo: placas, marca, modelo, color y domicilio. Al escanearlo, redirige a una página oficial donde aparece el documento digital verificado, haciendo prácticamente imposible su falsificación o préstamo.

Los operativos vehiculares arrancarán cinco horas antes de cada partido y se mantendrán activos hasta dos horas después del pitazo final. Solo podrán ingresar quienes acrediten residencia y tengan su registro validado. Los cinco partidos programados en el sur de la Ciudad de México marcarán el calendario de esta restricción.

Habitantes de zonas cercanas al Estadio Banorte deberán mostrar un código QR vinculado a su vehículo para circular durante los operativos especiales del Mundial 2026 en la CDMX. Estadio Banorte

No todos recibirán el código QR: las colonias que sí están en el censo y las que quedan fuera

Aquí está el punto que más generó malestar entre los vecinos. No todas las calles de la zona serán censadas de manera uniforme, lo que deja a algunos residentes sin saber si recibirán su pase o no.

Las colonias con censo completo incluyen: El Caracol, La Zorra, Media Luna, Joyas del Pedregal, Bosques de Tetlameya y Cantil del Pedregal . Otras zonas contarán solo con cobertura parcial, generando incertidumbre entre quienes viven en los límites del perímetro controlado.

Vecinos de Santa Úrsula Coapa ya manifestaron su inconformidad a La Jornada, señalando que incluso mostrando identificaciones oficiales con domicilio registrado tuvieron problemas para circular en operativos previos.

Para quienes no hayan recibido la visita del censo en su domicilio, la alcaldía habilitó un módulo de registro en el Centro de las Artes Santa Úrsula, donde podrán tramitar su código de manera presencial.

El perímetro que cambiará el sur de la CDMX por semanas: tráfico, repartidores y hasta taxis afectados

Más allá del código QR, el operativo alrededor del Estadio Banorte representa un experimento de movilidad urbana sin precedentes en la historia del sur capitalino. El perímetro controlado abarcará vialidades clave como Calzada de Tlalpan, Periférico Sur, avenida Santa Úrsula y Gran Sur, un corredor densamente rodeado de hospitales, escuelas, comercios y zonas habitacionales.

Lo que hace especialmente complejo este operativo es su carácter recurrente: no se trata de un solo evento, sino de restricciones que se activarán múltiples veces a lo largo de varias semanas. Esto afectará no solo a los vecinos en coche, sino también a plataformas de transporte como taxis de aplicación, servicios de reparto a domicilio y proveedores de comercios, que tendrán horarios limitados o accesos controlados según adelantaron las autoridades locales.

El objetivo declarado es evitar el caos vehicular que históricamente acompaña a los grandes eventos en el estadio. Sin embargo, la duda que persiste entre la comunidad es si el sistema del QR realmente agilizará los accesos o si, en la práctica, añadirá una capa más de complicación para quien simplemente quiere llegar a dormir a su casa.