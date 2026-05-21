A días del Mundial, quieren limitar la publicidad de los casinos en la TV federal: se permitirá solo después de este horario.

A días del cominezo del Mundial 2026 que tendrá como uno de sus países anfitriones a México, el diputado Jericó Abramo Masso presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para prohibir la publicidad de casinos y plataformas de apuestas en televisión abierta y de paga durante el día y las primeras horas de la noche.

El proyecto establece que este tipo de anuncios solo podrían transmitirse después de las 22:30 horas.

Por qué quieren prohibir las publicidades de apuestas a días del Mundial

El detonante fue la creciente presencia de publicidad de apuestas en pantalla y la proximidad del Mundial de fútbol 2026, que se disputará en parte en estadios mexicanos y concentrará frente al televisor a una audiencia infantil récord.

Quieren prohibir las publicidades de apuestas a días del Mundial.

Abramo Masso sostiene que la saturación publicitaria durante grandes torneos deportivos ha alcanzado un nivel crítico. Su principal preocupación es el efecto que estos mensajes generan en niños y adolescentes.

Según el legislador, la publicidad de apuestas construye una narrativa falsa de enriquecimiento rápido que distorsiona la percepción del juego de azar entre los menores.

Trasladar esa publicidad al horario nocturno tardío busca reducir ese contacto y disminuir el riesgo de que los jóvenes desarrollen conductas adictivas antes de alcanzar la mayoría de edad.

Un debate que va más allá de las apuestas

La iniciativa no se limita a las plataformas de apuestas deportivas; también propone extender las restricciones a la publicidad de casinos en línea .

El Estadio Azteca estará listo para la apertura del Mundial 2026 el 11 de junio. CNN

El alcance del proyecto anticipa un debate parlamentario amplio que involucra a distintas categorías de anunciantes del sector del juego.