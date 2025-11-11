El más reciente Censo Económico Urbano del DANE reveló un panorama sorprendente sobre la actividad empresarial en Colombia. Detrás de los números hay una radiografía precisa del rebusque, la formalidad y la vitalidad económica de las principales ciudades del país. Pero no todo se concentra en los grandes centros urbanos: también hay regiones que luchan por mantener su tejido productivo en medio de las dificultades.

Los resultados iniciales confirman una tendencia que muchos intuían, pero pocos habían dimensionado: la concentración de negocios en las grandes capitales es abrumadora. Sin embargo, el estudio, el primero en más de tres décadas, también deja ver la magnitud del trabajo informal y de las ventas callejeras, especialmente en zonas de alto tránsito comercial.

En total, el DANE identificó 2.005.613 unidades económicas en las áreas urbanas del país, un esfuerzo estadístico monumental que involucró a más de 8.000 censistas y una inversión cercana a 335.000 millones de pesos. El operativo cubrió más de mil municipios y se considera la mayor operación censal de la historia reciente de Colombia.

Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca lideran el ranking de negocios

El Censo Económico del DANE ubicó a Bogotá en el primer lugar del ranking nacional, con 360.565 unidades económicas, equivalente al 18 % del total. Le sigue Antioquia, con 250.574 negocios (12,5 %), y Valle del Cauca, con 193.974. La capital, por sí sola, concentra una de cada cinco ventas callejeras en Colombia, confirmando su papel como epicentro comercial y de emprendimiento.

El estudio también revela la fuerza de la cultura empresarial paisa y del dinamismo vallecaucano, donde los negocios familiares, el comercio minorista y los servicios se mantienen como motores de empleo. En el cuarto lugar se ubica Cundinamarca, con 110.694 unidades, y en el quinto, Santander, que participa con otro 5,5 % del total nacional.

Las regiones con menos actividad económica y el peso del rebusque

En el otro extremo del Censo Económico Urbano, aparecen los departamentos con menor cantidad de negocios. Vaupés, Guainía, Vichada y Amazonas apenas superan las 700 a 2.000 unidades económicas. A ellos se suma San Andrés, con 3.352, pese a su perfil turístico. La falta de infraestructura, conectividad y condiciones de mercado son factores determinantes.

El fenómeno del rebusque y las ventas callejeras también queda reflejado en el censo: 219.042 unidades de venta ambulante fueron registradas, siendo Bogotá la ciudad con mayor número, seguida por Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander.Estos datos confirman que, aunque el país avanza hacia la formalización, una gran parte de los colombianos sigue encontrando su sustento en la economía popular y en el trabajo diario en las calles.