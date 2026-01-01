La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, emitió un fallo histórico que redefine obligaciones de albergues privados ante emergencias sanitarias, al analizar un caso por COVID-19 resuelto el 11 de diciembre de 2025.

Pese a que la pandemia ya es historia, sus huellas y consecuencias aún siguen presentes y generando cambios en la sociedad. Según el más reciente comunicado de la SCJN, la resolución establece estándares de cuidado para personas mayores y delimita responsabilidades entre instituciones y familias, priorizando medidas razonables sin vulnerar la dignidad.

Un fallo de la Suprema Corte confirmó que errores procesales del Infonavit pueden frenar juicios hipotecarios y evitar que familias pierdan su vivienda. SCJN

Las nuevas obligaciones en emergencias de salud

El Alto Tribunal concluyó que el albergue cumplió al “contar con un área de aislamiento temporal, seguir las indicaciones del médico tratante y avisar de forma oportuna a la familia”.

La Suprema Corte también descartó negligencia por no trasladarla de inmediato, al valorar que se siguieron protocolos y se comunicó oportunamente el estado de salud de la residente.

Ilustración a modo de ejemplo de abuelos o adultos mayores.

El aislamiento sanitario y dignidad de los adultos mayores

El fallo afirma que habilitar un piso de aislamiento “no es un acto inhumano ni contrario a la Ley”, sino una medida sanitaria razonable para proteger al resto.

La Suprema Corte precisó que el aislamiento es válido “siempre que no se convierta éste en un espacio indigno”, reforzando estándares de trato y cuidado en albergues privados.

El fallo de la Suprema Corte quedó contemplado en el Amparo Directo 23/2025. que fueron resueltos en la segunda semana de diciembre.