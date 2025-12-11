Cambio de horario en el Metrobús.

El Metrobús CDMX informó que este viernes 12 de diciembre habrá modificaciones importantes en el servicio debido a las concentraciones religiosas en las zonas de La Villa y alrededores. Estos ajustes aplican principalmente en las Líneas 6 y 7, que tendrán cierres parciales desde las 04:30 hasta las 18:00 horas. Será un feriado bancario de mucho movimiento.

Las autoridades del Metrobús CDMX pidieron a los usuarios anticipar sus trayectos, ya que algunos tramos permanecerán sin servicio durante gran parte del día y se habilitarán solo las secciones que no afecten la movilidad en el perímetro de la Basílica. “Prevé tu trayecto y consulta el Estado del Servicio“, indicó el comunicado.

Metrobús de CDMX @MetrobusCDMX

Líneas del Metrobús con servicio y sin servicio

Línea 6 con servicio:

El Rosario

Deportivo 18 de Marzo

Martín Carrera

Villa de Aragón

Línea 6 sin servicio:

La Villa

De los Misterios

Hospital Infantil La Villa

Gustavo A. Madero

Línea 7 con servicio:

Avenida Talismán



Campo Marte

Línea 7 sin servicio:

Indios Verdes

Hospital Infantil La Villa

De los Misterios

Gustavo A. Madero

Garrido

Cierres y arreglos de estaciones y elevadores respectivamente. Metrobús CDMX

Estaciones cerradas por mantenimiento

Adicional a los ajustes operativos del 12 de diciembre, el Metrobús informó sobre cierres programados por mantenimiento en distintas líneas. Estas suspensiones aplican en horarios específicos durante la segunda semana de diciembre.

Cambios en el Metrobús CDMX.

Estaciones del Metrobús CDMX con cierres programados

Línea 1

Altavista — 11 de diciembre (20:00 h) al 12 de diciembre (08:00 h)

Chilpancingo — 12 de diciembre (22:00 h) al 13 de diciembre (08:00 h)

Durango — 13 de diciembre (20:00 h) al 14 de diciembre (08:00 h)

Sonora — 15 de diciembre (20:00 h) al 16 de diciembre (08:00 h)

Ciudad de los Deportes — 16 de diciembre (20:00 h) al 17 de diciembre (08:00 h)

Línea 2

Rojo Gómez — Del 6 al 19 de diciembre

Línea 3

Mina — 13 y 14 de diciembre

Línea 5

Avenida del Taller — 11 de diciembre (20:00 h al cierre)

Hospital General Troncoso (dir. Río de los Remedios) — 11 de diciembre (20:00 h al cierre)

Recreación (dir. Río de los Remedios) — 11 de diciembre (20:00 h al cierre)

Metrobús anunció mantenimiento de elevadores: atención personas con movilidad reducida

El Metrobús también actualizó la lista de elevadores fuera de servicio, algunos por mantenimiento y otros por sustitución o siniestro. Las fechas de reparación están sujetas a cambios y se recomienda consultar la página oficial para actualizaciones.

Elevadores fuera de servicio

Línea 1 – Perisur (sentido Indios Verdes): mantenimiento, diagnóstico en proceso.

Línea 2 – Tepalcates (sentido Colonia del Valle): sustitución, fecha por definir.

Línea 2 – Tepalcates (sentido Tacubaya): sustitución, fecha por definir.

Línea 5 – Calzada Taxqueña (sentido Central): mantenimiento, reparación estimada el 20 de diciembre de 2025.

Línea 5 – Venustiano Carranza (sentido Preparatoria 1): fuera por siniestro, reparación al 13 de diciembre de 2025.

Línea 5 – Aculco (sentido Río de los Remedios): mantenimiento mayor, diagnóstico en proceso.

Línea 5 – Churubusco Oriente (sentido Río de los Remedios): mantenimiento mayor, reparación el 14 de diciembre de 2025.

Línea 1 – Escalera Insurgentes (sentido El Caminero): mantenimiento, diagnóstico en proceso.

Metrobús CDMX recordó que estas máquinas se actualizan de forma continua y los usuarios deben revisar la información oficial antes de viajar, especialmente si requieren accesibilidad completa.