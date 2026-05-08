La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendieron las alertas ante la llegada de un sistema que provocará precipitaciones intensas durante más de 72 horas consecutivas. De acuerdo con el pronóstico extendido, el temporal comenzará a fortalecerse desde este viernes y continuará hasta inicios de la próxima semana. El fenómeno estará acompañado por canales de baja presión, el ingreso de humedad y la presencia de un frente estacionario, condiciones que favorecerán tormentas eléctricas, fuertes vientos y posibles inundaciones en distintas entidades del país. El SMN informó que este viernes se esperan lluvias muy fuertes en regiones de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. En estas zonas, podrían registrarse acumulados importantes de agua en periodos cortos. Para el sábado, el pronóstico indica que las precipitaciones más intensas se concentrarán en el centro y sur de Chiapas, donde persistirá el riesgo de tormentas eléctricas y posibles deslaves en áreas montañosas. Además de las lluvias, las autoridades advirtieron por rachas de viento que podrían alcanzar velocidades importantes en entidades del noreste y oriente del país. El temporal también mantendrá condiciones de cielo nublado y ambiente más fresco en varias regiones, especialmente durante las noches y madrugadas del fin de semana. Según el mapa meteorológico difundido por la Conagua, el evento estará relacionado con un frente estacionario ubicado sobre el Golfo de México y varios canales de baja presión extendidos sobre el territorio nacional. A esto, se sumará el ingreso constante de humedad proveniente tanto del Océano Pacífico como del Golfo, lo que incrementará el potencial de lluvias fuertes y tormentas eléctricas en gran parte del país. La interacción de estos sistemas también favorecerá actividad eléctrica frecuente y posibles encharcamientos urbanos en ciudades del sureste y noreste mexicano. En algunas zonas podrían presentarse crecidas de ríos y arroyos. El pronóstico extendido indica que las condiciones inestables permanecerán hasta el lunes 11 de mayo, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y actualizaciones al respecto.