Cancelarán perfiles de TikTok, Instagram y YouTube por primera vez a quienes no cumplan con este requisito obligatorio

La ley que prohíbe el acceso de menores de 16 años a las redes sociales ha entrado en vigor este miércoles en Australia, que se convierte en el primer país en materializar este tipo de controles para, según el Gobierno, proteger la salud mental de niños y adolescentes.

Como estaba previsto, la legislación, aprobada tras meses de deliberaciones y consultas parciales con expertos y organizaciones, comenzó a regir desde el comienzo del 10 de diciembre en Camberra (14.00 GMT del martes), en medio de debates en otros países sobre la pertinencia y viabilidad de este veto.

Las redes sociales cancelarán cuentas de menores de 16 años por primera vez

La normativa exige a Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord y la plataforma de ‘streaming’ Kick demostrar que han tomado “medidas razonables” para identificar y desactivar cuentas de usuarios por debajo de la edad permitida.

Entró en vigor la nueva ley que fija en 16 años la edad mínima para acceder a redes sociales en Australia Fuente: EFE Edurne Morillo

La ley es pionera al trasladar por primera vez la responsabilidad directa a las plataformas digitales, que corren el riesgo de enfrentar multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos, equivalente a unos 32 millones de dólares estadounidenses, si incumplen la normativa. El Ejecutivo australiano sostiene que los adolescentes están sometidos a una presión creciente en los entornos digitales y que la exposición temprana a redes sociales puede agravar problemas de ansiedad, baja autoestima o aislamiento escolar.

Cuáles son los riesgos de usar TikTok, Instagram o YouTube en la adolescencia

Entre los riesgos más citados figuran:

el ciberacoso

engaño pederasta (‘grooming’)

el acceso a contenidos violentos o misóginos

la manipulación algorítmica.

Para las autoridades, la prohibición establece un marco claro en un ámbito considerado insuficientemente regulado. En el debate previo pesó también el testimonio de padres que perdieron a sus hijos por suicidio tras episodios de acoso en línea o crisis de salud mental y que participaron en actos públicos respaldados por el Gobierno.

Por su parte, algunos colectivos alertan de que, para numerosos adolescentes, especialmente en comunidades indígenas, rurales, LGTBIQ+, en acogida o con discapacidad, las redes sociales son un espacio esencial para mantener vínculos afectivos, culturales o familiares.

Facebook, Instagram y Threads dará de baja perfiles de manera masiva de estos usuarios

Meta, matriz de Facebook, Instagram y Threads, comenzó el 4 de diciembre a desactivar cuentas de usuarios menores de 16 años en Australia, adelantándose a la entrada en vigor de la ley. El proceso, que incluye el bloqueo del acceso y la notificación directa a los afectados, se completará este miércoles.

Con información de EFE