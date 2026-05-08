El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta por el avance de una peligrosa combinación de lluvias intensas, tormentas eléctricas, granizadas y fuertes vientos que impactará con gran fuerza a varios estados del norte, noreste, centro y sur del país. El fenómeno meteorológico estará impulsado por el frente frío número 49, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, aumentando el riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de ríos y arroyos. Las entidades más afectadas serán Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde se esperan precipitaciones de hasta 75 milímetros, acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Además, se prevé posible formación de torbellinos en algunas regiones del noreste del país. El pronóstico para este 8 de marzo advierte que el noreste mexicano será una de las zonas más golpeadas por la llamada “tormenta negra”, debido a la combinación de humedad, corrientes en chorro y el frente estacionario. En estados del centro y sur también crecerá el riesgo de deslaves y desbordamientos de ríos, especialmente en zonas montañosas y de difícil acceso. Incluso se esperan bancos de niebla que reducirán la visibilidad en carreteras, elevando el peligro para automovilistas durante las próximas horas. Nuevo León: lluvias intensas, tormentas eléctricas y posible formación de torbellinos. Tamaulipas: inundaciones, granizadas y fuertes ráfagas de viento. Coahuila: tormentas severas y vientos de hasta 70 km/h. Puebla y Veracruz: lluvias muy fuertes con riesgo de deslaves y crecida de ríos. Oaxaca y Chiapas: precipitaciones torrenciales e incremento de arroyos y corrientes de agua. Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México: lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas. Chihuahua y Durango: vientos intensos, tolvaneras y bajas temperaturas en zonas serranas. El contraste climático será extremo en algunas regiones del país. Mientras continúan lluvias y tormentas severas, zonas serranas de Chihuahua, Durango, Sonora y Baja California registrarán temperaturas de hasta -5 grados con heladas, intensificando el ambiente frío en las primeras horas del día. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las precipitaciones no serán pasajeras y podrían mantenerse durante varias horas en distintos estados, aumentando el riesgo de afectaciones severas en zonas vulnerables. La acumulación de agua podría generar desbordamientos de ríos y arroyos, así como daños en caminos, viviendas y áreas urbanas. Las autoridades también alertaron sobre tormentas eléctricas frecuentes, posibles granizadas y ráfagas de viento capaces de derribar árboles, postes y anuncios espectaculares, principalmente en el norte y noreste del país. Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante el potencial impacto de este sistema meteorológico, que podría extender sus efectos durante las próximas horas en buena parte del territorio nacional.