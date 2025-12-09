El Metrobús de México mejorará su infraestructura en las paradas de las unidades

El Gobierno confirmó un cambio importante en el servicio del transporte público: una mejora en la infraestructura de 65 paradas. Se trata de una modernización que abarcará las líneas 1, 2, 5 y 6, por lo que se espera que haya miles de pasajeros beneficiados con esta iniciativa.

Actualmente, las autoridades iniciaron los trabajos de rehabilitación general para brindar un mejor servicio de movilidad. Esto se debe a que hay un desgaste que impacta de forma directa en la experiencia de los usuarios.

Antes de que termine el año concluirán los trabajos de mantenimiento en diversas líneas, lo que incluye renovación de señalética, reemplazo de luminarias, ajuste de plafones, reparación de columnas y arreglo de cortinas en estaciones, entre otras iniciativas.

¿Qué estaciones del Metrobús tendrán mejor infraestructura?

En la Línea 1, 18 estaciones están siendo intervenidas para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad visual. Entre las adecuaciones se encuentran:

Instalación de pavimento táctil direccional y de advertencia en accesos Nuevas placas en braille Atriles metálicos Actualización de mapas hápticos en 38 estaciones

Para estas tareas es necesario retirar pisos completos, preparar superficies, aplicar adhesivos especiales y manipular materiales que requieren tiempo de secado y colocación precisa. Por ello, señaló el Metrobús, las obras deben efectuarse sin presencia de usuarios.

¿Por qué están cerradas las estaciones del Metrobús?

“El cierre temporal permitió garantizar que cada estación cuente con un sistema de accesibilidad moderno, seguro y funcional, conforme a la normativa vigente” , afirmó el organismo.

Cierres temporales de entre 24 y 48 horas en el servicio del Metrobús.

Entre las estaciones ya intervenidas se encuentran

Deportivo 18 de Marzo

Revolución

Nuevo León

Río Churubusco

Euzkaro

Doctor Gálvez

Plaza de la República

La Piedad

Nápoles

La dependencia explicó que muchas de las actividades incluyen cortes metálicos, soldaduras y maniobras de alto riesgo que no pueden ejecutarse con el servicio en funcionamiento.

En la Línea 5 también se trabaja en 33 estaciones, donde se modernizan luminarias, se reubica mobiliario urbano y se actualiza la señalética. En las terminales -Eje 3 Oriente, Churubusco Oriente, Aculco, Apatlaco, Canal de Apatlaco, Colegio de Bachilleres 3, Oriente 116, Recreo, Metro Coyuya, Avenida del Taller y Venustiano Carranza- se da mantenimiento al alumbrado de pasarelas y elevadores.

En El Rosario, de la Línea 6, se reforzará la iluminación.

En la Línea 2 se lleva a cabo la remodelación de 13 estaciones, con trabajos que incluyen reparación de columnas, desmontaje y reinstalación de luminarias en zonas de acoplamiento, ajuste de plafones, reforzamiento de estructuras metálicas y renovación completa de pavimento táctil y placas en braille.

