Renfe y Brompton Bicycle han lanzado una innovadora campaña que facilita la intermodalidad entre los trenes de Cercanías y las bicicletas plegables de España. Esta iniciativa busca reducir el uso del vehículo privado en los desplazamientos urbanos diarios y promover una movilidad más sostenible y eficiente en las ciudades. La propuesta combina la comodidad y accesibilidad del tren de Cercanías con la versatilidad de una bicicleta plegable de alta calidad. De esta forma, los usuarios pueden llegar a la estación en tren y completar la “última milla” hasta su destino final pedaleando sin complicaciones. Una de las principales barreras para combinar tren y bicicleta ha sido siempre el espacio y las restricciones de acceso. Las bicicletas plegables de Brompton resuelven este problema de raíz. Una vez plegadas, ocupan un espacio mínimo y viajan con el pasajero como si fueran equipaje de mano, sin restricciones horarias ni necesidad de autorización especial. En todos los trenes de Renfe, incluidas las líneas de Cercanías, está permitido llevar bicicletas plegables sin ocupar plazas adicionales. Esto elimina las limitaciones habituales que existen con bicicletas convencionales y facilita enormemente los trayectos diarios de trabajo, estudio o gestión personal. La campaña ofrece una suscripción mensual que incluye una bicicleta Brompton C Line de cuatro velocidades (modelo con manillar intermedio). Esta opción está disponible en dos modalidades: La cuota incluye varios servicios de valor añadido: Al finalizar el período de suscripción, el usuario tiene tres opciones flexibles: renovar la suscripción, devolver la bicicleta o adquirir un nuevo modelo con descuento especial. La tramitación se realiza directamente a través de la página web de Brompton Bicycle. Esta fórmula de suscripción representa una alternativa cómoda frente a la compra directa, especialmente atractiva para quienes quieren probar el sistema de movilidad intermodal sin realizar una inversión inicial elevada (una Brompton nueva suele superar los 1600 euros). La suscripción está abierta a cualquier persona interesada en combinar los trenes de Cercanías con una bicicleta plegable para sus desplazamientos diarios. Desde la empresa no mencionan requisitos específicos más allá de completar el proceso de suscripción en la web de Brompton. El público objetivo principal son los usuarios habituales de Cercanías que realizan trayectos urbanos y suburbanos y buscan una solución práctica, ecológica y libre de atascos. Commuters, estudiantes, profesionales y cualquier ciudadano que quiera reducir su dependencia del coche encontrarán en esta propuesta una alternativa muy interesante. Esta campaña se enmarca en el compromiso de Renfe con la movilidad sostenible. Según datos del Grupo Renfe, en 2024 la operadora logró reducir sus emisiones hasta 3,79 gramos de CO₂ por unidad de transporte, una cifra 35 veces inferior a la del automóvil (según la Oficina Española de Cambio Climático). Además, en los dos últimos años ha conseguido bajar un 13% el consumo energético unitario y un 20% su huella de carbono. Impulsar el uso combinado de tren y bicicleta plegable contribuye directamente a estos objetivos ambientales, al desalentar el uso del vehículo privado en los entornos metropolitanos. Para acceder al servicio basta con entrar en la web de Brompton Bicycle, seleccionar la opción de suscripción asociada a la campaña con Renfe y completar el proceso. Una vez contratada, la bicicleta llega directamente al domicilio del usuario en pocos días. A partir de ese momento, el viajero puede utilizar los trenes de Cercanías con total libertad llevando su Brompton plegada, sin preocuparse por horarios restringidos ni espacios limitados. Al llegar a su estación de destino, simplemente despliega la bicicleta y continúa su trayecto de forma ágil y saludable.