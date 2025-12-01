El Metrobús de Ciudad de México cambia las reglas sobre el uso de las mochilas en el transporte público

Con esta medida, el transporte público capitalino busca promover viajes más empáticos y ordenados. La intención es reducir molestias entre pasajeros y prevenir accidentes en unidades que presentan una alta afluencia diaria en el Metrobús CDMX.

Viajar en Metrobús CDMX ahora conlleva un cambio significativo en la forma de transportar pertenencias. La nueva recomendación sugiere a los usuarios retirar la mochila para mejorar tanto la comodidad como la seguridad durante el trayecto.

El Metrobús CDMX cambia las reglas para viajar en transporte público Fuente: narrativas-spin-mx

Conoce los detalles de esta medida y evita inconvenientes con las autoridades. Así podrás viajar en transporte cómodo y sin riesgo de arrebato.

¿Qué dice el Metrobús CDMX sobre el uso de la mochila?

Metrobús CDMX subraya que esta acción, aunque sencilla, tiene un impacto positivo para todos. Disminuye los empujones, mejora la circulación dentro de las unidades y favorece un ambiente más respetuoso entre usuarios.

La norma es clara, pese a no ser una regla con multas: llevar la mochila en los hombros dificulta la movilidad y genera incomodidad en espacios reducidos. Bajarla durante el trayecto mejora la convivencia y favorece una experiencia de viaje más segura.

Se trata de una práctica común en varios sistemas de transporte del mundo, donde el respeto al espacio colectivo es clave. Con “mochila abajo”, los viajes se vuelven más prácticos y cómodos.

¿Por qué cerró la estación Nuevo León?

El sistema Metrobús ha informado que la estación Nuevo León de la Línea 2 experimentará modificaciones en su operación debido a trabajos de mantenimiento mayor programados para el mes de septiembre.

De acuerdo con el aviso oficial, “por trabajos de mantenimiento mayor en la estación Nuevo León de la Línea 2, el acceso oriente ubicado sobre avenida Insurgentes Sur permanecerá cerrado el sábado 20 y domingo 21 de septiembre”.