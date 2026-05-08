La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció a través de su portavoz, Mario Delgado Carrillo, que se aprobó una modificación en el calendario escolar. La decisión, que se tomó por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, estableció que las clases terminarán antes de tiempo en todas las escuelas del país, siendo el último día el viernes 5 de junio. De acuerdo con el titular de la SEP, esta modificación está relacionada no sólo con la ola de calor que atraviesa el país, sino también por la realización del Mundial 2026, cuya inauguración será el jueves 11 de junio en el Estadio Banorte. Fue a través de sus redes sociales que Mario Delgado confirmó las modificaciones en el calendario escolar. En concreto, se confirmó que el esquema del calendario escolar quedará organizado de la siguiente forma: el 12 de junio será el fin de las labores administrativas; el 10 de agosto se llevará a cabo la semana de Consejo Técnico para el personal docente, destinada a la planeación del siguiente ciclo escolar; del 17 al 28 de agosto se desarrollarán dos semanas oficiales de reforzamiento de aprendizajes; y el 21 de agosto está previsto el inicio del ciclo escolar 2026-2027. Por su parte, el último día de clases del ciclo escolar 2025-2026 será el viernes 5 de junio, según lo confirmado por las autoridades. Esta modificación, según se explicó, obedece a la extraordinaria ola de calor que se está viviendo en todo el país y que continuará hasta julio. Además, también responde a la realización del Mundial de Futbol, que tendrá como sede a México. De todas formas, a pesar de tener menos días de clases, la Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró que el Plan de Estudios se cumplirá sin contratiempos.