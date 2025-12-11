Estos son días que no abrirán las sucursales y no se podrá hacer ninguna transacción presencial en México

El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, confirmó que para el 2026, habrá un total de 13 días oficiales sin bancos. Así lo dieron a conocer las autoridades por medio del Calendario Bancario que se emite de manera anual y marca el rumbo del siguiente año.

En esta oportunidad y bajo la administración de Ángel Cabrera Mendoza, nuevo presidente de la CNBV, todos los mexicanos podrán iniciar su agenda bancaria para evitar inconvenientes transaccionales. Recordemos que el Calendario Bancario comienza aplicarse el jueves 1 de enero del 2026.

Cambios en los bancos

Calendario Bancario 2026: cierres totales de bancos

“Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2026 en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV deberán cerrar sus puertas y suspender sus operaciones”, comunicó la CNBV.

Enero, jueves 1: Año Nuevo

Febrero, lunes 2: En conmemoración del 5 de febrero

Marzo, lunes 16: En conmemoración del 21 de marzo

Abril, jueves 2 y Viernes 3: Semana Santa

Mayo, viernes 1: Día Internacional del Trabajo

Septiembre, miércoles 16: Día de la Independencia

Noviembre, lunes 2: Día de muertos

Lunes 16: Conmemoración del 20 de noviembre

Diciembre, viernes 12: Día del Empleado Bancario y viernes 25: Navidad

Cierre de bancos 2026 CNBV

Calendario Bancario diciembre 2025

El actual Calendario Bancario 2025 aún sigue vigente con dos días de cierres de bancos por llevarse a cabo próximamente.

Viernes 12 de diciembre: Día del empleado bancario

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Entidades financieras sujetas al cierre y suspensión de operaciones en 2026

El calendario de días inhábiles para el año 2026 no aplica de manera uniforme a todo el sector. Las Disposiciones de carácter general emitidas por la CNBV especifican puntualmente qué entidades deben obligatoriamente cerrar sus puertas y suspender sus operaciones en las fechas señaladas. Esta obligatoriedad recae, de acuerdo con el Artículo 1 de la publicación, sobre las siguientes entidades:

Instituciones de crédito

Casas de bolsa

Bolsas de valores

Instituciones para el depósito de valores

Instituciones calificadoras de valores

Contrapartes centrales de valores

Bolsas de contratos de derivados

Cámaras de compensación de instrumentos derivados y sus socios liquidadores

Fondos de inversión

Sociedades operadoras de fondos de inversión

Sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión

Sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión

Sociedades financieras de objeto múltiple reguladas

Sociedades financieras populares

Sociedades financieras comunitarias

Organismos de integración financiera rural

Uniones de crédito

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

Sociedades de información crediticia

Instituciones de tecnología financiera

Es importante destacar que existen excepciones y facultades especiales de la autoridad.

Los almacenes generales de depósito y casas de cambio tienen la opción de operar todos los días del año, siempre que se ajusten a las presentes disposiciones.

Asimismo, la CNBV mantiene la facultad de ordenar cierres extraordinarios por razones de seguridad o interés público. Estas regulaciones se formalizan en el documento de origen, el cual establece: “DOF: 10/12/2025 DISPOSICIONES de carácter general que señalan los días del año 2026 en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán cerrar sus puertas y suspender sus operaciones”.