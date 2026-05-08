La Secretaría de Hacienda y Crédito Público colocó 8,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mediante un bono sustentable, en una operación con la que el Gobierno de México busca financiar proyectos de infraestructura educativa en el país. De acuerdo con el prospecto de colocación, el instrumento —identificado con la clave de pizarra MEXBNCB 26— fue emitido el 6 de mayo y los recursos estarán destinados al programa “Más Escuelas para el Bienestar”, enfocado en la construcción, rehabilitación y mejora de planteles educativos a nivel nacional. El documento señala que, junto con un crédito previamente contratado, los recursos obtenidos han permitido mejorar 34,767 planteles educativos. Los fondos serán utilizados para la construcción de 27 nuevos bachilleratos en 18 entidades federativas, además del mejoramiento de 305 planteles Margarita Maza de Juárez, 59 ampliaciones en escuelas de las 32 entidades del país, la rehabilitación de 108 telebachilleratos y cuatro reconversiones de planteles como parte del Plan Nacional de Bachilleratos. La emisión recibió las máximas calificaciones crediticias en escala nacional por parte de Fitch Ratings y S&P Global Ratings, ambas en “AAA”, lo que refleja una sólida capacidad de pago del emisor. La operación fue estructurada y colocada por Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, esta última también como agente estructurador sostenible. Además, el bono obtuvo una certificación sostenible de Moody’s Investors Service, que le otorgó la etiqueta ASG. La colocación forma parte de la estrategia del Gobierno federal para ampliar el financiamiento vinculado a criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), en un contexto donde emisores soberanos y corporativos buscan atraer inversionistas interesados en instrumentos sustentables. En enero, Hacienda colocó MXN $35,000 millones en el mercado local mediante instrumentos Bondes G y Bono S, como parte de su estrategia de financiamiento sostenible orientada a proyectos con impacto ambiental y social.