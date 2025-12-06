Metrobús CDMX dejó en claro su postura frente al uso de las bicicletas dentro del transporte público. ¿En dónde hay que dejarlas ahora? antes de las autoridades decidan que por abuso del espacio, este servicio púbico quede prohibido

El Metrobús CDMX publicó un comunicado para aclarar dudas sobre el uso de bicicletas dentro de sus unidades, luego de que circularan versiones sobre una supuesta prohibición.

Las autoridades del Gobierno de la CDMX y Metrobús CDMX dejaron entrever que las bicicletas no están prohibidas, pero sí deben cumplir con horarios específicos, ubicaciones designadas y reglas de acceso para garantizar la seguridad de todos los usuarios.

El anuncio detalló que solo una bicicleta por unidad puede ingresar y deberá colocarse en el espacio asignado, lo que generó debate entre ciclistas por las limitaciones operativas dentro del sistema.

El Metrobús subrayó que todas las bicicletas y monopatines plegables deben entrar completamente cerrados, sin excepción. También insistió en mantener libre el tránsito de pasajeros y evitar cualquier uso dentro de las instalaciones. Metrobús CDMX

Atención ciclistas a los horarios para viajar con tu bici en el Metrobús CDMX

Los horarios fueron reafirmados para evitar confusiones y asegurar que el ingreso de bicicletas no afecte el flujo de pasajeros en los momentos de mayor demanda.

Se aclaró que estas disposiciones aplican únicamente en ciertas líneas, mientras que otras permanecen restringidas por cuestiones operativas.

Lunes a viernes

4:30 a 6:30 h

22:00 a 0:00 h

Sábados

4:30 a 12:00 h

18:00 a 0:00 h

Domingos

Todo el día

Metrobús de CDMX @MetrobusCDMX

¿Qué líneas de Metrobús dejan llevar bicicletas?

La norma también aplica para monopatines plegables. Toma apunte si usas esta combinación de transporte.

Permitido en líneas 1, 2, 3, 5 y 6

No aplica en líneas 4 y 7

Bicicletas y monopatines plegables

Línea 1: todo el día

Líneas 2, 3, 5 y 6: 4:30–6:00 h, 10:00–12:00 h, 20:00–0:00 h

Las reglas para un viaje seguro dentro del Metrobús y tu bici

El Metrobús subrayó que todas las bicicletas y monopatines plegables deben entrar completamente cerrados, sin excepción.

También insistió en mantener libre el tránsito de pasajeros y evitar cualquier uso dentro de las instalaciones.

Ingresar completamente plegados.

No usar bicicletas, monopatines o patines dentro del sistema.

Pedir acceso por puerta de cortesía.

Uso dentro del autobús

Solo una bicicleta o monopatín por unidad.

Debe colocarse en el espacio marcado en el corralillo posterior a la articulación.

El ingreso está sujeto a disponibilidad.

El Metrobús subrayó que todas las bicicletas y monopatines plegables deben entrar completamente cerrados, sin excepción. También insistió en mantener libre el tránsito de pasajeros y evitar cualquier uso dentro de las instalaciones. Metrobús CDMX

En la fotografía compartida por Metrobús CDMX se observa a un usuario de pie sosteniendo su bicicleta dentro del espacio asignado del autobús, mostrando de manera visual la forma correcta de transportarla según las normas vigentes.

Esta es la forma correcta de viajar con tu bici en el Metrobús... Colócala en el espacio asignado, ubicado en el corralillo", indicó Metrobús CDMX.