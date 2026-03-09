A diferencia de la mayor parte de México, donde el horario de verano se eliminó en 2022, la zona fronteriza del norte tiene que ajustar el reloj de forma obligatoria. Esta disposición se mantiene conforme a la Ley de los Husos Horarios y tiene como objetivo conservar la sincronización económica, comercial y social con Estados Unidos, sobre todo en ciudades con intensa actividad transfronteriza. Las autoridades coinciden en que mantener el mismo horario evita problemas en cruces internacionales, operaciones aduaneras, vuelos, cadenas logísticas y en la rutina laboral de miles de personas que cruzan la frontera cada día. El cambio de horario se aplicó el domingo 8 de marzo. Durante la madrugada, los habitantes de ciertos municipios tuvieron que adelantar una hora sus relojes, quedando alineados con varias ciudades del sur de Estados Unidos. Este horario permanecerá vigente hasta principios de noviembre, cuando en territorio estadounidense finalice el horario estacional y las ciudades fronterizas mexicanas vuelvan a atrasar el reloj. El ajuste de horario no es nacional, ya que solo aplica en municipios de cinco estados fronterizos. En este estado el cambio aplica en todos sus municipios, entre ellos: Solo en municipios fronterizos como: En el resto de México no habrá ningún cambio de horario. Estados del interior como Ciudad de México, Guadalajara o Veracruz mantendrán el mismo horario durante todo el año. Además, hay dos entidades con esquemas especiales: Para millones de personas que cruzan diariamente la frontera por trabajo, estudio o negocios, esta sincronización horaria facilita sus actividades y reduce complicaciones en su rutina diaria. Así, mientras la mayor parte del país mantiene una hora fija, la franja fronteriza seguirá adelantando su reloj cada marzo para mantenerse alineada con su vecino del norte.