Los relojes inteligentes deportivos continúan ganando popularidad entre quienes buscan mejorar su rendimiento físico y controlar su salud diaria. En ese contexto, el Garmin Forerunner 165 se posiciona como uno de los modelos más comentados del momento dentro del catálogo de Garmin y disponible en Decathlon de España. Este smartwatch está especialmente diseñado para corredores y deportistas que desean seguir sus entrenamientos con precisión, recibir recomendaciones personalizadas y monitorear su condición física en tiempo real. Además, integra funciones avanzadas como GPS, pagos contactless y notificaciones inteligentes, lo que lo convierte en un dispositivo completo tanto para el entrenamiento como para el uso cotidiano. El Garmin Forerunner 165 es un reloj deportivo con GPS integrado diseñado para acompañar entrenamientos de running y otras disciplinas. Su sistema analiza distintos parámetros del usuario para evaluar la preparación física, sugerir rutinas y optimizar cada sesión de entrenamiento. Una de sus funciones destacadas es la preparación para el entrenamiento, que utiliza datos como la calidad del sueño, la recuperación y la carga de ejercicio para determinar si el cuerpo está listo para una nueva actividad. A esto se suma el informe matutino, que cada día muestra un resumen del descanso, el estado de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y recomendaciones de actividad. El reloj también ofrece coaching personalizado a través de Garmin Coach, con planes de entrenamiento adaptables y sugerencias de ejercicios diarios. Gracias a su GPS de alta precisión, permite registrar rutas, analizar el rendimiento y predecir tiempos en futuras carreras. Entre las funciones más destacadas de este reloj inteligente deportivo se encuentran: Además, el dispositivo es compatible con la aplicación Garmin Connect, desde donde se pueden consultar métricas de salud, analizar entrenamientos y conectar con otros usuarios. El Garmin Forerunner 165 se encuentra disponible en Decathlon con un precio de 199,99 euros, rebajado respecto a su precio de venta recomendado de 280,99 euros. Los interesados pueden adquirirlo a través de la tienda online de la cadena deportiva o en sus locales físicos. Entre las opciones de compra disponibles se incluyen: Con sus funciones avanzadas de seguimiento deportivo, autonomía prolongada y posibilidad de realizar pagos contactless directamente desde la muñeca, este reloj inteligente se consolida como una de las opciones más completas para quienes buscan mejorar su rendimiento deportivo y monitorear su salud diariamente.