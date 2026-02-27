A diferencia del resto del país, diversas zonas del norte de México se preparan para ajustar sus relojes próximamente. Desde que la Ley de los Husos Horarios entró en vigor, el horario de verano general concluyó definitivamente el 30 de octubre de 2022. Sin embargo, la legislación vigente mantiene una excepción para la franja fronteriza. Este ajuste, denominado horario estacional, responde a la necesidad de sincronizar las actividades comerciales y sociales con la dinámica geográfica de la región norteña. Por ello, solo en municipios específicos se debe continuar con la práctica de adelantar o retrasar el reloj según la temporada del año. La medida aplica para la totalidad del estado de Baja California y municipios seleccionados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el caso de Chihuahua, municipios como Juárez y Ojinaga también participan, aunque bajo distintos meridianos según su ubicación exacta al oeste de Greenwich. De acuerdo con el artículo 5 de la ley, el cambio surtirá efecto a partir de las 2:00 horas del segundo domingo de marzo. En esa fecha, los habitantes de estas localidades deberán adelantar su reloj una hora para dar inicio al periodo estacional fronterizo. Para este ciclo, el reloj se adelanta el domingo 8 de marzo y se mantendrá así durante gran parte del año. La conclusión del horario estacional está programada para el domingo 1 de noviembre de 2026, momento en el que los ciudadanos deberán retrasar su reloj una hora a las 2:00 a.m. Es fundamental que los viajeros y residentes de la zona fronteriza tomen previsiones para evitar confusiones en sus traslados o actividades laborales. Ciudades como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Piedras Negras se encuentran entre los puntos que deben realizar esta modificación obligatoria. Para confirmar la hora oficial en las zonas Noroeste, Pacífico, Centro y Sureste, los ciudadanos pueden consultar el sitio web del Centro Nacional de Metrología (CENAM). Asimismo, el organismo tiene habilitadas líneas telefónicas específicas para verificar el tiempo exacto en cada región del territorio nacional.