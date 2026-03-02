El inicio de marzo marca la cuenta regresiva para el primer cambio de horario de 2026. Aunque en la mayor parte del país dejó de regir esta modificación, algunas regiones del territorio azteca deberán ajustar sus relojes en menos de una semana. La medida no es general, pero sí obligatoria para miles de personas que viven en la franja fronteriza norte. El ajuste impactará directamente en la duración del día. En esas zonas de México, el día tendrá una hora menos de luz por la mañana y una hora más por la tarde, lo que puede modificar rutinas laborales, escolares y comerciales. Muchos ciudadanos creen que el horario de verano desapareció por completo, pero la legislación vigente mantiene una excepción clara. No cumplir con el ajuste puede generar confusiones en actividades económicas y de transporte. Desde el 30 de octubre de 2022, México eliminó el horario de verano en la mayoría del territorio, conforme al Artículo 5 de la Ley de los Husos Horarios. Sin embargo, el cambio de horario 2026 seguirá vigente en la franja fronteriza norte. La razón principal es la sincronización con Estados Unidos, lo que facilita el comercio internacional, actividades económicas y horarios de transporte entre ciudades colindantes. Los estados y municipios donde será obligatorio ajustar la hora son: Cabe destacar que en el resto del país no habrá modificación alguna y se mantendrá el horario estándar durante todo el año. De acuerdo con datos de Time and Date, el próximo ajuste se realizará el domingo 8 de marzo de 2026. A las 2:00 a.m., los habitantes de las regiones anteriormente mencionadas deberán adelantar sus relojes una hora, pasando directamente a las 3:00 a.m. Esto provocará que el amanecer ocurra más tarde y que haya más luz natural por la tarde. El horario de verano se mantendrá durante aproximadamente nueve meses. Finalizará el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a.m. los relojes se atrasarán una hora, regresando a la 1:00 a.m. El cambio de horario 2026 no es nacional, pero sí obligatorio en estas zonas. Ajustar el reloj a tiempo evitará retrasos, errores en citas y problemas en operaciones comerciales con Estados Unidos.