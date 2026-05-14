De cara al Mundial 2026, el Metrobús anunció la implementación de un nuevo servicio especial que conectará el sur de la Ciudad de México (CDMX) con el Estadio Ciudad de México. En esta línea, la Secretaría de Movilidad (Semovi) dio a conocer los detalles de operación de esta ruta temporal. Según explicaron las autoridades, el nuevo servicio permitirá a los aficionados trasladarse hacia lel Estadio Azteca. Esto será posible por la nueva conexión entre la Línea 1 del Metrobús -que corre de Indios Verdes a El Caminero- y la Línea 5. Cabe recordar que el Estadio Banorte será una de las principales sedes de la Copa Mundial, situación que incrementará la demanda de movilidad en el sur de la capital. Ante ello, el objetivo de este servicio especial es ofrecer una opción de traslado más rápida y organizada para mexicanos y extranjeros, incluyendo un acceso peatonal directo desde Avenida Renato Leduc hacia la puerta 8 del estadio. La ruta especial Perisur - Estadio Azteca - Cañaverales permitirá un traslado directo hacia el estadio. Los usuarios podrán abordar en la estación Perisur, perteneciente a la Línea 1, y continuar hasta Cañaverales, correspondiente a la Línea 5. El servicio de transporte operará de 16 a 00 en fechas seleccionadas previas al Mundial 2026 y contará con distintas modalidades de pago, entre ellas: Durante las pruebas operativas, las unidades pasarán aproximadamente cada 15 minutos y tendrán capacidad para entre 60 y 90 pasajeros, con el objetivo de responder a la demanda esperada durante eventos masivos. La ruta comenzará en la estación Perisur, ubicada sobre Anillo Periférico e Insurgentes Sur. Posteriormente, realizará una parada en el cruce de Boulevard Adolfo Ruiz Cortines y Avenida Renato Leduc, punto donde los pasajeros podrán descender para dirigirse caminando al estadio. Después, las unidades continuarán hacia el retorno en Parque Cuemanco hasta llegar a la estación Cañaverales de la Línea 5. Con esta operación, las autoridades buscan mejorar la conectividad con otros sistemas de transporte, como el Tren Ligero, además de distribuir de mejor manera la afluencia de personas y evitar saturaciones en rutas que tradicionalmente presentan alta demanda durante eventos en el estadio. El costo del servicio especial será de seis pesos, igual que el resto del sistema Metrobús. Además, durante la prueba operativa y en las fechas 11, 17, 24 y 30 de junio, así como el 5 de julio, el transbordo entre las líneas involucradas se realizará sin cargo adicional. Los usuarios podrán pagar mediante: Estas opciones buscan facilitar el acceso tanto para usuarios habituales como para visitantes nacionales e internacionales que acudirán a los partidos del Mundial 2026.