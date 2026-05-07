Cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emite un crédito fiscal, significa que la autoridad determinó la existencia de una deuda pendiente con el fisco. En estos casos, es posible que las autoridades avancen con el embargo de cuentas bancarias y bienes de forma automática. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del propio SAT, este procedimiento tiene efectos legales inmediatos, ya que activa mecanismos de cobro para recuperar el monto adeudado. En la práctica, esto implica la existencia de un adeudo formal con el gobierno; el inicio de plazos legales a partir de la notificación; y la posibilidad de embargo si no se atiende el requerimiento. El periodo inicial es clave dentro del proceso. Una vez que el contribuyente recibe la notificación del crédito fiscal, dispone de 30 días hábiles para: Si durante ese plazo no se realiza ninguna acción, el SAT puede iniciar el procedimiento administrativo de ejecución, es decir, el proceso de cobro forzoso. Muchas personas desconocen que no siempre es obligatorio pagar inmediatamente la deuda, siempre que exista una garantía que respalde el monto reclamado. Entre las opciones más comunes se encuentran: Este procedimiento permite: Si el plazo vence sin respuesta, el SAT puede avanzar legalmente mediante la emisión de un mandamiento de ejecución. Con este documento, las autoridades tienen la facultad de: En caso de no acreditar el cumplimiento, la autoridad puede proceder al embargo inmediato de bienes, en el que se incluyen: inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, y bienes de valor económico.