Con un avance del 77,53 % en las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá al cierre de abril de 2026, la capital ya proyecta un nuevo salto en materia de transporte masivo. La Empresa Metro de Bogotá confirmó que existe una propuesta formal para ampliar el recorrido desde la calle 72 hasta la calle 100, una obra que añadiría tres nuevas estaciones y permitiría una conexión directa entre importantes corredores de la ciudad. La iniciativa fue presentada por la empresa CHEC (China Harbor Engineering Company), integrante del consorcio constructor del Metro, y ya recibió concepto favorable del Comité de Asociaciones Público-Privadas (APP) del Distrito para avanzar a la etapa de factibilidad. Si los estudios técnicos y financieros salen adelante, la licitación podría adjudicarse en 2027 y las nuevas estaciones entrarían en operación en 2032. La ampliación contempla 3,25 kilómetros adicionales de viaducto desde el sector de la calle 72 hasta la calle 100 con autopista Norte. El nuevo tramo mantendría el modelo elevado que actualmente se construye en la Línea 1 y sumaría tres estaciones estratégicas para mejorar la conectividad en el norte de Bogotá. Según explicó el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, José Leonidas Narváez, el objetivo es consolidar un corredor que conecte distintos sistemas de transporte masivo y descongestione uno de los puntos más críticos de la ciudad. El trazado seguiría por la avenida Caracas y luego avanzaría por el costado occidental de la autopista Norte, facilitando conexiones con TransMilenio y proyectos ferroviarios regionales. La propuesta plantea la construcción de tres nuevas estaciones ubicadas entre las calles 82 y 100. Aunque en diferentes documentos oficiales se mencionan variaciones puntuales en la nomenclatura, las estaciones clave estarían ubicadas en: La estación de la calle 92 tendría un papel fundamental porque conectaría directamente con el Regiotram del Norte y con TransMilenio sobre la NQS. Por su parte, la estación de la calle 100 se convertiría en un nodo intermodal junto a la troncal de la avenida 68 y la autopista Norte. Con esta expansión, la Línea 1 pasaría de 16 a 19 estaciones, ampliando la cobertura del sistema hacia sectores de Chapinero y Usaquén. Uno de los principales objetivos de esta ampliación es reducir la congestión que actualmente se proyecta en el nodo de la calle 72, donde inicialmente terminaba el recorrido del Metro. La conexión directa hasta la calle 100 permitiría: Además, el Distrito considera que esta expansión ayudará a consolidar el sistema metroferroviario contemplado en el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”. De acuerdo con estimaciones reveladas por la Empresa Metro de Bogotá y por concejales que impulsan la iniciativa, el costo total del proyecto estaría entre 3 y 4 billones de pesos, dependiendo del alcance final de las obras, los sistemas operativos y la compra de predios. Dentro de los costos proyectados se incluyen: El plazo estimado de construcción sería de aproximadamente cinco años. Aunque la Línea 1 del Metro hasta la calle 72 mantiene su cronograma de operación para marzo de 2028, la extensión hacia la calle 100 avanzaría como un proyecto independiente. Según explicó el gerente José Leonidas Narváez, si la etapa de factibilidad recibe concepto positivo y se adjudica la licitación en 2027, las tres nuevas estaciones podrían entrar en operación en el año 2032. Por ahora, CHEC deberá presentar estudios técnicos, jurídicos, financieros y de riesgos para demostrar que la ampliación es viable y conveniente para Bogotá.