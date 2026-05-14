Una nueva masa de aire frío avanza sobre México y amenaza con provocar un fuerte cambio en el clima. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el sistema frontal generará lluvias intensas, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y un marcado descenso de temperaturas en distintas regiones del país. De hecho, algunas zonas enfrentarán temperaturas cercanas a los 0 °C durante la madrugada. El sistema frontal número 50 se mantendrá activo y comenzará a interactuar con humedad del Pacífico y del Golfo de México, lo que intensificará la inestabilidad atmosférica. Las autoridades advierten que este choque térmico podría provocar: Los estados con mayor impacto serán Puebla, Estado de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, entre otros. Mientras el norte y sur del país continúan bajo condiciones de calor extremo que pueden superar los 45 °C, otras regiones registrarán un fuerte descenso térmico. Las zonas más frías serán: Este contraste térmico genera un escenario de alto riesgo para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.