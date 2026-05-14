La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes emitió una alerta urgente para más de 1.2 millones de puntos de venta en el país. Desde ahora, comercializar cigarrillos de contrabando dejó de ser una falta menor y pasó a ser un delito grave equiparable al contrabando. Millones de tenderos y dueños de tiendas de abarrotes en México desconocen que la ley ya cambió y que hoy puede costarles la libertad. Según datos oficiales, 2 de cada 10 comerciantes afiliados no conocen las nuevas sanciones que entraron en vigor en enero de 2026. El contexto agrava la situación: 1 de cada 4 cigarros vendidos en México proviene del mercado negro, lo que convierte a las tienditas de barrio en el eslabón más vulnerable de una cadena de contrabando que le cuesta al gobierno federal más de 13,500 millones de pesos anuales en impuestos no recaudados. Las sanciones establecidas por la nueva legislación son significativamente más severas que las que regían antes de este año. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, advirtió durante el foro Diálogos desde la Trastienda que ignorar la ley no exime de responsabilidad y que las consecuencias pueden ser: La Marina ya decomisó 130 toneladas de cigarros pirata en el AICM en lo que va de 2026, una cifra récord impulsada por nuevos protocolos tecnológicos y el aumento del IEPS que disparó el contrabando desde Asia. El crecimiento del contrabando de cigarrillos no solo pone en riesgo legal a los comerciantes, sino que erosiona las finanzas públicas y destruye el mercado formal. Los números muestran una crisis de legalidad en el sector tabacalero que se profundizó tras el aumento del IEPS: La ANPEC exigió a las autoridades que refuercen la vigilancia en fronteras terrestres, marítimas y aéreas para frenar el flujo de mercancía ilegal antes de que llegue a los comercios de barrio. Más allá del riesgo legal por el contrabando, el pequeño comercio enfrenta una crisis financiera provocada por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas azucaradas y edulcorantes. Las cifras del sector reflejan un escenario crítico: El pequeño comercio es la columna vertebral del abasto en México: cubre el 52% de la demanda nacional, genera más de 2 millones de autoempleos y representa la principal fuente de ingresos para miles de familias que hoy enfrentan una doble presión: la carga fiscal y el avance del mercado ilegal.