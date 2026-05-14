Mayo de 2026 continúa acumulando días de descanso para millones de estudiantes y trabajadores en México. Ahora, una nueva suspensión de actividades escolares generó expectativa entre familias, docentes y personal educativo por la duración del cierre y por las escuelas que quedarán alcanzadas por la medida. Aunque en un principio se pensó que el beneficio podría extenderse a nivel nacional, las autoridades aclararon que el esquema de descanso extraordinario solo aplicará en determinados planteles. Aun así, el resto del país también tendrá modificaciones en el calendario escolar durante la misma semana. La decisión involucra a escuelas de preescolar, primaria y secundaria, además de algunos centros de educación superior. El anuncio fue confirmado por las autoridades educativas mediante un comunicado oficial que explica cómo quedará organizado el calendario de actividades durante la segunda mitad de mayo. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) autorizó un megapuente de cuatro días consecutivos para escuelas y trabajadores adscritos a ese sistema educativo. La medida comenzará el jueves 14 de mayo y se extenderá hasta el domingo 17. El cierre de escuelas por 48 horas hábiles se relaciona con el Día del Maestro, celebrado oficialmente cada 15 de mayo. A esto se suma un día extraordinario otorgado por la autoridad educativa capitalina, lo que amplía el periodo de descanso. Luego se sumarán el sábado 16 y domingo 17 como parte del fin de semana habitual, mientras que las clases regresarán el lunes 18 de mayo. El beneficio no será para todas las escuelas de México. Según el comunicado oficial, el descanso especial solo aplicará para instituciones educativas que estén incorporadas a la AEFCM en la Ciudad de México. Entre las escuelas que suspenderán clases se encuentran: Mientras en la Ciudad de México habrá un megapuente de cuatro días, el resto de las entidades solo contará con el descanso oficial marcado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el calendario escolar 2025-2026. Sin embargo, el jueves 14 seguirá siendo un día normal fuera de la capital, por lo que el resto de México únicamente tendrá un puente de tres días.