Derivado de la intención de movilización de taxistas, el AICM de la CDMX endureció su postura y advirtió que “se incorporarán más elementos” de la Guardia Nacional. La administración aeroportuaria también confirmó nuevas oficinas para cobrar multas dentro del recinto federal y reforzar operativos permanentes. El Grupo Aeroportuario Marina informó que rehabilitará zonas específicas para ascenso y descenso, pero únicamente para servicios permitidos fuera de zona federal. Según el comunicado, buscan “ofrecer a los pasajeros una alternativa segura” mientras limitan accesos a vehículos sin autorización oficial, icluyendo taxis piratas. La administración aeroportuaria aseguró que las nuevas bahías buscan ordenar la movilidad alrededor de ambas terminales. El comunicado destaca que permitirán “dar cumplimiento a la normatividad vigente” y ofrecer espacios iluminados para pasajeros que utilicen transporte distinto al autorizado dentro del aeropuerto. Además, el AICM confirmó que la Guardia Nacional mantendrá operativos permanentes para vigilar ingresos y sancionar irregularidades. “En los próximos días se incorporarán más elementos”, señaló el documento, donde también se anticipó la instalación de oficinas destinadas exclusivamente al pago inmediato de multas. Las autoridades aeroportuarias remarcaron que elementos de tránsito capitalino y personal de Protección Federal colaborarán en los accesos vehiculares. El comunicado pidió a usuarios y conductores “atender las indicaciones” emitidas durante revisiones y controles aplicados dentro de las vialidades cercanas al aeropuerto capitalino. El Grupo Aeroportuario Marina insistió en que no tiene facultades para modificar leyes sobre transporte federal, aunque respaldó medidas administrativas para controlar accesos. La administración señaló que únicamente opera bajo “estricto apego a la normatividad aplicable” dentro del AICM y sus terminales. La reunión con representantes de taxistas autorizados ocurrió después de amenazas de movilización difundidas en medios nacionales. Ernesto Pineda Flores, dirigente de ANETAAC, participó en el diálogo donde se acordó emitir una circular dirigida a operadores y empresas con permisos federales vigentes. • Más elementos de la Guardia Nacional vigilarán accesos al aeropuerto. • El AICM instalará oficinas para cobro inmediato de multas federales. • Nuevas bahías permitirán ascenso y descenso fuera de zona autorizada. El Grupo Aeroportuario Marina considera que las restricciones reducirán conflictos entre transportistas y mejorarán la movilidad para viajeros nacionales e internacionales. También afirmaron que las nuevas acciones buscan fortalecer la seguridad en áreas cercanas a las terminales, donde operaban servicios considerados irregulares.