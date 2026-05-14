En medio de las altas temperaturas que se registran en gran parte del país, un nuevo frente frío ingresó al territorio nacional y provocará un cambio importante en las condiciones del clima, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se prevé que varias zonas de México sean testigos de fuertes vientos, lluvias con descarga eléctrica y posible caída de granizo. Se trata del frente frío 50, el cual interactúa con canales de baja presión y con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe. Esta combinación favorecerá lluvias fuertes y un descenso temporal de temperaturas en distintas regiones del país hasta el 16 de mayo A continuación, los detalles del reporte oficial del SMN. De acuerdo con el pronóstico oficial, aunque la onda de calor continuará presente en al menos catorce estados, también se esperan lluvias muy fuertes en entidades como Chiapas, Tabasco, Michoacán y el Estado de México. Asimismo, en el Valle de México y zonas del occidente, centro y sur del país podrían registrarse chubascos acompañados de actividad eléctrica. Mientras tanto, las temperaturas extremas seguirán afectando a estados como: Sin embargo, el fenómeno de calor extremo comenzará a disminuir gradualmente en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Para este jueves, el sistema frontal comenzará a perder intensidad y permanecerá estacionario. No obstante, la humedad y las condiciones atmosféricas en niveles altos seguirán generando lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur del país. El ambiente caluroso continuará principalmente en el noroeste y occidente, con temperaturas extremas en Sonora y Sinaloa. A partir del viernes 15 de mayo, la ola de calor volverá a intensificarse y se extenderá hacia nuevas regiones del país, impulsada por una circulación anticiclónica que favorecerá el aumento gradual de temperaturas. El pronóstico hacia el sábado 16 de mayo mantiene la posibilidad de lluvias y chubascos en el noreste, occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, además de vientos intensos y oleaje elevado en zonas del Pacífico y el Golfo de Tehuantepec.