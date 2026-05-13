Debido a las lluvias que se registraron este martes 12 de mayo día en diferentes zonas de la Ciudad de México (CDMX), los sistemas de transporte público como Metro, Metrobús y Cablebús informaron ajustes en sus operaciones para proteger la seguridad de los usuarios. Con ello, podrían verse afectados cientos de pasajeros que buscan acelerar sus traslados dentro de la capital. El Cablebús dio a conocer que la Línea 3, que recorre la zona de Chapultepec, comenzó el descenso de pasajeros como medida preventiva. Las autoridades señalaron que el servicio volverá a operar con normalidad una vez que mejoren las condiciones climáticas. Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó a través de redes sociales que se activó la marcha de seguridad en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y 12, por lo que los trenes reducirán su velocidad para evitar incidentes. El Metrobús también reportó afectaciones en el servicio, ya que implementó marcha lenta en cada una de sus líneas debido a las precipitaciones, situación que provocó retrasos en los recorridos. Para este miércoles 13 de mayo, el pronóstico del clima señala que la Ciudad de México registrará cielo mayormente cubierto y una elevada posibilidad de lluvias en gran parte de las alcaldías. Se espera una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 12, además de rachas de viento de hasta 37 kilómetros por hora. Por su parte, el índice UV alcanzará niveles catalogados como muy poco saludables. Las precipitaciones y la mayor concentración de nubosidad se presentarán principalmente durante la tarde, acompañadas de vientos de entre 30 y 37 km/h en distintas zonas de la capital. Las alcaldías con mayor acumulación de lluvia prevista son Gustavo A. Madero, Iztacalco, Venustiano Carranza, La Magdalena Contreras, Coyoacán y Tlalpan. En contraste, Azcapotzalco y Cuajimalpa de Morelos tendrían las menores cantidades de precipitación.