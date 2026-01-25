Entidades federativas como la Ciudad de México (CDMX), Edomex y Veracruz, han establecido módulos especiales desde julio de 2025 para tramitar la CURP biométrica. Uno de los propósitos del Gobierno de México es que, con el transcurso del tiempo, este sistema se consolide y se integre al sistema nacional de identificación.

La nueva CURP biométrica tiene como objetivo primordial la eliminación de fraudes y la suplantación de identidades, así como la corrección de errores administrativos que se presentan con la actual

CURP o CURP clásica.

Es oficial | La CURP biométrica será obligatoria para todos los trámites: dónde y cómo tramitarla (foto: archivo).

¿Cuándo entrará en vigor la CURP biométrica y en qué situaciones será mandatoria?

Según el Registro Nacional de Población, RENAPO, la obligatoriedad de la CURP biométrica se implementará como identificación oficial a partir de febrero del 2026.

No obstante, se establecerá un esquema gradual con el fin de prevenir un impacto negativo en los trámites y evitar un colapso en los módulos de atención.

Es responsabilidad de las organizaciones privadas y de los organismos públicos aceptar la CURP biométrica como el único documento de identificación nacional.

La CURP biométrica será requerida en los siguientes casos:

Acceso a la salud

Transacciones bancarias y financieras

Sistema de educación

¿Dónde obtener la CURP biométrica?

El trámite puede llevarse a cabo en los módulos del Registro Nacional de Población (RENAPO) y en las oficinas del Registro Civil que se encuentran habilitadas en diversas entidades del país. Actualmente, los estados donde este servicio ya está disponible son:

Veracruz (en municipios como Xalapa, Coatzacoalcos y Poza Rica).

Ciudad de México (CDMX).

Estado de México.

¿Cómo agendar una cita para su tramitación?

El Gobierno Federal ha puesto a disposición un portal oficial que permite la programación de citas de forma sencilla en el siguiente enlace: citas.renapo.gob.mx

Confirma tu cita y guarda el comprobante.

Ingresa al portal y selecciona “CURP biométrica”.

Elige la fecha y hora disponibles.

Llena el formulario con tus datos personales.

Acta de nacimiento certificada.

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

CURP actual validada por RENAPO .

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Correo electrónico activo.

