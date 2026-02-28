El Servicio de Administración Tributaria, SAT, publicó nuevas tasas efectivas del ISR para grandes contribuyentes, lo que permite identificar a quienes pagan menos impuesto del que deberían. Con estos datos, el ente regulador de la Secretaría de Hacienda hace visibles las diferencias entre empresas del mismo sector. En ese sentido, el SAT explicó en su reciente comunicado que estos parámetros sirven para comparar la tasa efectiva propia con la del resto del sector. Quienes estén significativamente por debajo podrían enfrentar procesos de vigilancia, pues representan un posible “riesgo impositivo”. Según el comunicado, ahora se busca que los contribuyentes corrijan su situación antes de auditorías profundas. El SAT reafirmó que estos datos permiten “medir riesgos impositivos” y que forman parte de programas de cumplimiento voluntario, sin ser actos formales de fiscalización. Las tasas efectivas permiten calcular cuánto impuesto realmente paga una empresa respecto a sus ingresos acumulables. El SAT explica que la tasa se obtiene dividiendo “el ISR causado entre los ingresos acumulables del ejercicio fiscal correspondiente”. Esta herramienta no es nueva. Desde 2021, el SAT publica estos parámetros para que cada contribuyente evalúe su situación. La institución aclara que la difusión se realiza “con la finalidad de medir riesgos impositivos”, especialmente entre actividades económicas con comportamientos atípicos. La información se basa en declaraciones anuales, CFDI, pedimentos y reportes fiscales. Gracias a este análisis, el organismo puede detectar diferencias sustanciales entre empresas similares. Por eso pide a los contribuyentes revisar su tasa y, de ser necesario, presentar declaraciones complementarias. En esta nueva emisión, el SAT presentó las tasas correspondientes a ejercicios 2022 y 2023, abarcando 40 actividades económicas agrupadas en cinco sectores principales: servicios financieros y de seguros, comercio al por mayor, comercio al por menor, industrias manufactureras y minería, que se pueden ver entrando al sitio web oficial del SAT en “Publicación de Tasas efectivas del ISR de Grandes Contribuyentes”. El SAT y la Secretaría de Hacienda remarcaron que esta publicación deriva de procesos internos de análisis y que su objetivo es facilitar el cumplimiento fiscal. Según el documento oficial, estas herramientas ayudan a identificar “supuestos de riesgo con base en los parámetros señalados”, sin que ello represente un acto de fiscalización inmediata.