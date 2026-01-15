El 2026 ha dado comienzo con una gran noticia para los alumnos de primarias públicas ya que a partir de este año tendrán la posibilidad de percibir uno de los apoyos económicos más esperados: la Beca Rita Cetina.

Este programa del Gobierno mexicano forma parte del fortalecimiento de las Becas para el Bienestar y permitirá a los estudiantes de educación básica comprar uniformes y útiles escolares.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina constituye uno de los programas económicos más requeridos por los miembros de la comunidad estudiantil debido a que permite acceder a un monto de dinero específico para afrontar sus distintos gastos.

Las autoridades mexicanas buscan fomentar la permanencia escolar de las niñas, niños y adolescentes, así como la conclusión de sus estudios.

¿De cuánto es el apoyo económico que recibirán los alumnos de primaria por la Beca Rita Cetina? (Foto: Archivo).

Los requisitos para que una familia pueda recibir la Beca Rita Cetina son:

Tener algún hijo o hija inscrita en una escuela primaria o secundaria pública de modalidad escolarizada.

No recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

Beca Rita Cetina para alumnos de primaria: ¿cuándo comienza?

Cabe destacar que el anuncio que llevó a cabo el Gobierno mexicano respecto a la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria tiene que ver con el inicio de las asambleas informativas para los padres, las madres y los tutores.

Las mismas serán en febrero, las cuales les permitirán a los participantes obtener información respecto condiciones, requisitos y fechas de pago.