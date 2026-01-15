El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció un mayor control sobre los ahorros en tanda, lo que marca un giro en la manera en que la autoridad fiscal observa los movimientos de dinero entre personas físicas. De esta manera, fortalecerán la supervisión de recursos que no se reportan al fisco y reducir el flujo de dinero sin declarar.

En este nuevo contexto, las tandas y otros mecanismos de ahorro informal entran en una zona de mayor vigilancia, especialmente cuando implican transferencias electrónicas o depósitos bancarios de cantidades relevantes. La autoridad busca incrementar la transparencia financiera y evitar que haya operaciones sin respaldo.

Detalles de la supervisión del SAT

El organismo informó que reforzará la vigilancia sobre las tandas y otros esquemas similares. Esto no significa que estén prohibidos, pero sí que los movimientos asociados a ellos serán analizados con mayor detenimiento por el sistema financiero y la autoridad fiscal.

El foco está en detectar recursos que no puedan justificarse y que eventualmente podrían considerarse ingresos no declarados.

¿Por qué el SAT revisa las tandas en México?

El uso de transferencias bancarias, aplicaciones financieras y depósitos digitales hicieron que estas prácticas sean mucho más visibles que antes. Hoy, casi todos los movimientos dejan huella en el sistema bancario.

Cuando se manejan montos elevados sin comprobación, pueden surgir dudas sobre su origen. Por esta razón, las tandas quedaron incluidas dentro de los controles fiscales reforzados.

¿En qué momento el SAT fiscaliza las cuentas bancarias?

Según lo informado por la autoridad, los depósitos superiores a 15,000 pesos que no cuenten con justificación fiscal pueden derivar en:

Solicitudes de información

Revisiones más exhaustivas

Aplicación de multas

Bloqueos temporales de cuentas bancarias

Las autoridades aclararon que el inconveniente no es la tanda como práctica, sino la falta de documentación que permita acreditar de dónde proviene y a dónde va el dinero.

¿Las tandas son ilegales?

En México, las tandas son legales. Lo que cambia es el nivel de atención que reciben cuando involucran movimientos bancarios relevantes.

Si los depósitos no pueden explicarse, la autoridad puede considerarlos como ingresos no reportados y abrir procesos de revisión para determinar si existe alguna irregularidad fiscal.